Las sanciones antirrusas convierten el aceite de girasol en un 'artículo de lujo'

Si bien el aceite de girasol, importado a Europa principalmente desde Ucrania y Rusia, no puede ser considerado como un producto de lujo, por el momento, es muy difícil encontrarlo en una tienda. Cabe recordar que no solo se usa para cocinar, sino también para fabricar productos intermedios y alimentos para los bebés.Los estantes con aceite de girasol en los supermercados europeos están vacíos. Las autoridades locales no tienen otra opción que tomar medidas para frenar la deficiencia. Así, en Bélgica, solo se pueden comprar hasta dos botellas de aceite. Y las tiendas mayoristas no permiten adquirir más de 50 litros de aceite por cada establecimiento, algo que podría provocar una crisis en las cadenas de comida rápida, pues lo usan en cantidades impresionantes.Según los expertos, uno de cada tres participantes en el mercado se ve obligado a ahorrar el aceite de girasol y buscar alternativas a este importante alimento. La crisis actual también afecta su precio.Pero, ¿es posible hacer frente a esta escasez? Los economistas coinciden en que ni siquiera el aumento de la cantidad de tierras agrícolas contribuiría a aumentar la cantidad de aceite en las tiendas, pues no se trata de un proceso rápido.En su artículo para la versión en ruso de Sputnik, la columnista Elena Karáeva declara que la razón principal de la escasez "no es la crisis geopolítica en las relaciones de Rusia, Ucrania y Occidente, sino la miopía y la incapacidad de los responsables de crear estrategias de desarrollo de la agricultura en la UE".La columnista recuerda que tanto los granjeros, como las asociaciones de agricultores, han advertido en reiteradas ocasiones que la agricultura verde va de la mano con la reducción de la producción y, por consiguiente, el alza de los precios de los alimentos y hasta el posible riesgo de una hambruna en algunos países.

