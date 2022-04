https://mundo.sputniknews.com/20220413/ante-las-sanciones-a-rusia-crece-la-demanda-de-fertilizantes-de-bolivia-1124334921.html

Ante las sanciones a Rusia, crece la demanda de fertilizantes de Bolivia

Ante las sanciones a Rusia, crece la demanda de fertilizantes de Bolivia

La planta de urea y amoniaco que el Estado boliviano posee en Bulo Bulo, Cochabamba, comenz贸 a recibir gran cantidad de pedidos ante las sanciones impuestas... 13.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-13T01:23+0000

2022-04-13T01:23+0000

2022-04-13T01:23+0000

am茅rica latina

馃搱 mercados y finanzas

exportaciones

urea

fertilizantes

sanciones

rusia

bolivia

馃摑 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1124335637_0:31:1201:706_1920x0_80_0_0_93d842274386a9441d7d520eeb64d33f.jpg

Las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos y sus aliados causaron un desastre en la econom铆a mundial, que afecta mayormente a las familias de clase media y baja, porque son quienes deben abonar aumentos de precios en muchos casos injustificados. Hay pocos beneficiados en algunos rubros. Uno de ellos es la planta de fabricaci贸n de urea que el Estado boliviano tiene en el Tr贸pico de Cochabamba.En las 煤ltimas semanas, la demanda de fertilizantes creci贸 exponencialmente, a la vez que se duplic贸 su precio. Rusia y Ucrania son dos de los mayores productores mundiales en este rubro, pero el conflicto b茅lico y sus ramificaciones impiden que exporten. Y cuando un bien escasea, su costo aumenta.Antes del inicio de los enfrentamientos, la tonelada de urea costaba 500 d贸lares. Actualmente el precio de esa cantidad ronda los 950 d贸lares, dijo a Sputnik Marcelo Olgu铆n, gerente general de la C谩mara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB).La Planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo, en el departamento de Cochabamba (centro) fue inaugurada en 2017 por el entonces presidente Evo Morales (2006-2019). Sus actividades fueron paralizadas por el Gobierno de facto de Jeanine 脕帽ez (2019-2020), pero se reactiv贸 ni bien asumi贸 la presidencia Luis Arce, en noviembre de 2020."Actualmente opera superando el 80% de su capacidad instalada", explic贸 Olgu铆n. La planta tiene capacidad para producir 2.100 toneladas de urea al d铆a, pero actualmente da 1.680 toneladas diarias. El gerente general indic贸 que por a帽o se obtienen en Bulo Bulo 600.000 toneladas de urea."Hay que considerar que el mercado interno demanda 50.000 toneladas de urea al a帽o, por lo cual tenemos un excedente importante de este producto, que se debe acomodar en el mercado", reflexion贸.Y mercado hay: "Uno de los principales destinos de exportaciones de urea ha sido siempre Brasil, que consume m谩s del 80% de nuestra producci贸n. Argentina tambi茅n es otro mercado que consume el 12%. Y se ha incorporado recientemente Per煤, que todav铆a est谩 con pocos niveles de pedidos, pero esperamos que esto se incremente".Semanas atr谩s, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Per煤 anunci贸 que comprar谩 urea a Bolivia por la suma de 700 millones de soles (unos 189 millones de d贸lares)."El ministro de Agricultura de Uruguay tambi茅n ha manifestado inter茅s de abastecerse de fertilizantes. Se han estado recibiendo solicitudes de cotizaci贸n de este mercado, espero se retomen las exportaciones", coment贸 el gerente de la CANEB. Bolivia exportaba urea a Uruguay hasta el ascenso de 脕帽ez al poder, cuando cerr贸 la planta de Bulo Bulo.Aumento del precio de la ureaEn el mercado internacional, el precio de la urea era de 500 d贸lares la tonelada en febrero pasado. Pero "la anterior semana ha superado los 950 d贸lares", comunic贸 Olgu铆n.Ante la bonanza coyuntural, en el Gobierno de Arce se plantean seriamente la posibilidad de construir una segunda planta, similar a la de Bulo Bulo. Pero para que eso ocurra, seg煤n el gerente de la CANEB se debe primero mejorar la producci贸n de hidrocarburos, considerando que el proceso productivo de urea requiere una gran cantidad de gas."Se debe pensar en la perspectiva de sostenibilidad. Este tipo de planta demanda una cantidad importante de gas, lo cual se debe tomar en cuenta", dijo el gerente.La afectaci贸n localPor el lado negativo, el aumento internacional de los precios de los fertilizantes lleg贸 a los negocios donde los campesinos locales compran productos para fumigar sus cultivos.Juan Zurita es diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y representa a los campesinos del Valle Alto del departamento. En di谩logo con Sputnik, coment贸 que existe molestia en el sector, por lo cual desean reunirse con las autoridades gubernamentales.Si los precios no bajan, "los productores agropecuarios van a marchar", sostuvo. Y consider贸 que el Gobierno deber铆a intervenir: "El Estado podr铆a crear tiendas para la venta de estos insumos agr铆colas, porque a fin de cuentas el beneficio es para todos los sectores campesinos, productores de papa, cebolla, durazno, ma铆z, hortalizas", agreg贸.Seg煤n Zurita, los precios en este rubro se duplicaron: "Por ejemplo: un frasquito de veneno para la polilla costaba 35 pesos bolivianos [cinco d贸lares]. Ahora cuesta hasta Bs. 75 [10,9 d贸lares]. Es demasiada subida de precio. Todos estos productos han subido as铆".El diputado dijo desconocer el motivo de tal aumento. "Hemos pedido al Ministerio correspondiente que nos informe cu谩l es la raz贸n. Muchos dicen que es por el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. 驴Ser谩 verdad? Nosotros no estamos entendidos", indic贸.Relaciones comerciales entre Bolivia y RusiaPara el gerente de la C谩mara de Exportadores, el comercio entre Rusia y Bolivia no era de gran vol煤men, por lo cual el Estado Plurinacional no es afectado en una cifra significativa por las sanciones impuestas a Rusia.Y coment贸: "No tenemos un comercio muy grande con Rusia. En todo caso, las importaciones que recibimos desde Rusia superaban por cinco el nivel de exportaciones a este pa铆s. Estaban por encima de los 65 millones de d贸lares. Es una relaci贸n comercial todav铆a peque帽a, pero que ten铆a grandes posibilidades de crecer".En este sentido, Olgu铆n se mostr贸 esperanzado "en que esta coyuntura sea superada y volvamos a restablecer relaciones econ贸micas y comerciales".

https://mundo.sputniknews.com/20220329/por-que-colombia-no-puede-producir-su-propio-fertilizante-1123734329.html

https://mundo.sputniknews.com/20220411/los-productores-lacteos-uruguayos-en-jaque-por-el-conflicto-en-ucrania-1124258626.html

https://mundo.sputniknews.com/20220323/el-bcb-el-conflicto-en-ucrania-tiene-impacto-marginal-en-la-economia-boliviana-1123444158.html

https://mundo.sputniknews.com/20220411/cuales-son-los-motivos-de-bolivia-para-no-condenar-a-rusia-ante-la-onu-1124283745.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2022

Sebasti谩n Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebasti谩n Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sebasti谩n Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

馃搱 mercados y finanzas, exportaciones, urea, fertilizantes, sanciones, rusia, bolivia, 馃摑 reportajes