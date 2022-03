https://mundo.sputniknews.com/20220329/la-importacion-venezolana-de-trigo-maiz-y-aceite-de-girasol-sufre-por-alza-global-de-precios-1123737470.html

La importación venezolana de trigo, maíz y aceite de girasol sufre por alza global de precios

CARACAS (Sputnik) — La importación de trigo, maíz y aceite de girasol en Venezuela se ve afectada ante el incremento de precios a nivel global por la crisis... 29.03.2022, Sputnik Mundo

américa latina

venezuela

ucrania

eeuu

📈 mercados y finanzas

importación

alza de precios

rusia

europa

"Si queremos importar trigo vamos a tener que pagarlo a un precio mucho más elevado; ahora, esta guerra impacta no solamente el precio del trigo, impacta en el precio de oleaginosas, porque Rusia es un exportador de aceite de girasol; impacta el precio del maíz, porque Rusia y Ucrania aportan alrededor de un 20% de las exportaciones mundiales de maíz, entonces, allí también va a haber efectos", expuso el también integrante de la Red Agroalimentaria de Venezuela.El especialista explicó que, aunque el sector privado de su país importa el trigo principalmente desde Canadá y Estados Unidos, al faltar lo que generan Rusia y Ucrania en el mercado mundial el precio se incrementa y eso eleva los costos de la producción de todos sus derivados. En el último mes las panaderías, pastelerías y pizzerías con las que conversó la Agencia Sputnik han reportado un incremento de casi 10% en el precio del trigo.Venezuela depende de la importación del trigo, del que compra anualmente, en promedio, 1.100.000 toneladas, de acuerdo con la Red Agroalimentaria de Venezuela.La nación suramericana importa cerca del 70% del maíz que consume.Sin embargo, el especialista explicó que el sector agrícola privado es el que está resultando más afectado, porque Rusia es el mayor proveedor de Venezuela en este rubro.En el último mes, varios países de Occidente han aplicado al Gobierno y a todos los empresarios rusos más de un centenar de sanciones, entre ellas, el bloqueo del sistema de transacciones en dólares SWIFT.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.De acuerdo al Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Del 24 de febrero al 27 de marzo, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de al menos 1.151 civiles y dejaron heridos a otros 1.824, pero el balance real es mucho más alto, según la Organización de las Naciones Unidas.La mayoría de estas víctimas civiles, entre las que hay 103 niños muertos y 133 heridos, son resultado de ataques aéreos y de artillería.Alrededor de 3,9 millones de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos, a lo que se suman unos 6,5 millones de desplazados dentro de Ucrania.Las bajas militares reconocidas oficialmente ascienden a 1.351 muertos y 3.825 heridos del lado de Rusia hasta el 25 de marzo, y 1.300 muertos del lado de Ucrania hasta el día 12.El 25 de marzo, el Estado Mayor General de Rusia dio por cumplidos los principales objetivos de la primera fase de la operación y dijo que en adelante se enfocaría en la liberación del Donbás.

venezuela

ucrania

eeuu

Noticias

es_ES

venezuela, ucrania, eeuu, 📈 mercados y finanzas, importación, alza de precios, rusia, europa