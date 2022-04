https://mundo.sputniknews.com/20220408/embajador-de-rusia-en-mexico-representante-de-ucrania-esta-rayando-en-la-histeria-desbordada-1124194354.html

Embajador de Rusia en México: "Representante de Ucrania está rayando en la histeria desbordada"

En entrevista con Sputnik, el embajador ruso en México, Víktor Koronelli, aseveró que la representante de Ucrania en el país latinoamericano, Oksana... 08.04.2022, Sputnik Mundo

La representación ucraniana en territorio mexicano no solo ha ejercido duras críticas al posicionamiento del Gobierno nacional, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que incluso ha amenazado a dicha nación. La actitud de Dramaretska, quien en diversas ocasiones ha instado a México a unirse a las sanciones contra Rusia, es incompatible con los principios diplomáticos que existen entre las naciones, agregó el jefe de la misión diplomática rusa, quien recordó la petición que Ucrania hizo llegar al Senado del país latinoamericano en aras de que se les dotara de armamento. Además, el discurso de la representación ucraniana en México está plagado de "mentiras descaradas" y un ejemplo de ellos es el caso de Bucha, el cual ya fue desmentido por el Kremlin y que, agregó, corresponde a un montaje lleno de inconsistencias."La embajadora Dramaretska lo sabe perfectamente", dijo. Koronelli aseveró que tanto con México como con el resto de América Latina, Rusia tiene un diálogo franco y, además, señaló que existe un gran potencial de desarrollo económico entre las naciones a las cuales agradeció su postura neutral ante el conflicto. "En lo que se refiere a las relaciones bilaterales con México, este país es uno de los socios principales de Rusia en la región y, en términos del comercio, es el segundo más importante después de Brasil", explicó el representante ruso. Declaraciones de la Embajada de UcraniaUn tuit publicado por la Embajada de Ucrania en México a finales de febrero levantó gran polémica por sus tintes racistas en contra de un usuario mexicano que cuestionó la versión de los hechos que promueve este país sobre el conflicto que sostiene con Rusia.Gabriel Infante, quien en su descripción pública de perfil indica que es periodista y que trabajó para El Toque-RNW Media, acusó que el Gobierno de Ucrania está promoviendo noticias falsas y censuró a medios opositores como Ucraina, ZIK, News One y Strana Ua.Luego de una discusión en varios tuits, la Embajada ucraniana le respondió al usuario: "Sigues sin reaccionar ni responder a nuestra propuesta. Y sigues difundiendo propaganda rusa sin nunca haber visitado Ucrania. Entonces tenemos una pregunta para ti, señor periodista: ¿te pagan en rublos o en tamales?". Tras varias horas, el tuit fue eliminado de las redes sociales. Sin embargo, varias personas hicieron captura del mensaje para difundirlo.El presidente de México comentó la polémica tras ser cuestionado por un periodista que asistió a su mañanera.El pasado 3 de marzo, Oksana Dramaretska entregó una carta al Grupo Plural en el Senado en donde legisladores ucranianos solicitaron a México armamento; sin embargo, la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador fue tajante. "Nosotros no mandamos armas a ningún lado, nosotros somos pacifistas", sentenció el presidente de México tras la escandalosa solicitud.Además, la diplomática se ha pronunciado para que México censure a medios rusos como RT y Sputnik en el país. Esta petición llegó el pasado 11 de marzo durante una reunión con los legisladores del Partido Movimiento Ciudadano, el cual condenó y se manifestó en contra de la instalación de Grupo de Amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados. "Tomando en cuenta que ustedes son integrantes de diferentes comisiones del Congreso de la Unión de México, son ustedes quienes pueden influir en las decisiones que se adoptan. Por ejemplo, en suspender el funcionamiento de herramientas de la propaganda y desinformación rusa, los medios de comunicación RT y Sputnik", sostuvo la embajadora ucraniana.El 23 de marzo, tras la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados, la embajadora de Ucrania criticó dicho evento y expresó que apoyar al presidente ruso es "participar en un crimen". Dramaretska cuestionó a López Obrador el 1 de abril sobre si realmente consideraba mantener "relaciones amistosas" con el Gobierno de Vladímir Putin luego de lo de Bucha."Señor presidente @lopezobrador_: ¿Realmente quiere seguir manteniendo relaciones amistosas con los genocidas en el Kremlin después de esto? Todo el mundo está coordinando esfuerzos para llevar a Rusia ante la justicia. Necesitamos el apoyo de México", reza el mensaje de la misión diplomática en Twitter.

