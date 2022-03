https://mundo.sputniknews.com/20220330/promotora-de-amistad-mexico-rusia-plantea-conocer-causas-de-la-crisis-en-ucrania-1123765772.html

Promotora de amistad México-Rusia plantea conocer causas de la crisis en Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Grupo de Amistad México-Rusia, creado la semana pasada en la Cámara de Diputados del país latinoamericano, contribuirá a... 30.03.2022

Una de las atribuciones del Grupo de Amistad, según las normas del Congreso mexicano, es programar "reuniones y vistas de diplomacia legislativa para conocer la situación y puntos de vista parlamentarios en los países", explica la diputada federal por el Partido del Trabajo, integrante de la coalición gobernante Juntos Haremos Historia, del que también forma parte Morena.Los diputados integrantes de ese grupo serán invitados a visitar Crimea durante el Foro Económico de Yalta, informó el 28 de marzo a Sputnik el enviado especial del presidente ruso para Crimea, viceprimer ministro de la región Georgui Murádov.El grupo contribuirá a mejorar las relaciones intergubernamentales entre ambos países, y el Foro de Yalta tendrá lugar en otoño boreal de 2022.Comprender la mirada de RusiaLa diputada apuntó la necesidad de comprender el impacto de las Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el entono geopolítico euroasiático.El grupo legislativo tiene entre sus objetivos "atender y conocer cuál es la perspectiva de Rusia sobre el manejo de la economía y ante la OTAN, versus lo que antes era el bloque socialista, antes de la disolución de la Unión Soviética [1991]".El conflicto armado en Ucrania debe examinarse "no solo desde el punto de vista occidental sobre este tema económico, que desgraciadamente son objeto del conflicto internacional", destacó.El Senado mexicano tiene las atribuciones constitucionales de vigilar las relaciones de exteriores, en convenios, permisos y acuerdos internacionales.Mientras la Cámara de Diputados crea Grupos de Amistad que deben cumplir el objetivo de estrechar la comunicación diplomática y parlamentaria con otros países.Los grupos de amistad tienen la obligación de presentar un plan de trabajo y, "dada la situación geopolítica que se vive entre Rusia y Ucrania, con la situación de crisis humanitaria que pueda presentarse en el conflicto, es importante instalar este grupo de diplomacia parlamentaria", prosiguió Aguilar.La legisladora indicó que la iniciativa legislativa es decisiva porque —a diferencia de la diplomacia Ejecutiva que corresponde a la cancillería—, "la relación y el intercambio de experiencias sobre mejores prácticas entre los parlamentarios se da a través de las Cámara de Diputados y de Senadores".La Junta de Coordinación Política del Congreso de México determinó en diciembre pasado los grupos de amistad que se deben instalar, con el mismo procedimiento de las comisiones legislativas plurales, como los que se crearon sobre Rusia y EEUU, vigentes durante toda la actual legislatura.Ante las críticas de las bancadas de la oposición, la diputada indicó además que el Grupo de Amistad con Rusia "obedece a que tenemos relaciones diplomáticas y se extienden a nuestras relaciones diplomáticas parlamentarias".Para poder mantener una información y un punto de vista objetivo, pero sobre todo informado, es menester "entender desde la Cámara de Diputados las causas que han generado el conflicto", subrayó la también integrante de grupos de amistad con Gran Bretaña, Alemania y Suecia.La Doctrina Estrada mexicanaAl Congreso le corresponde crear vehículos de comunicación y ofrecer puntos de vista sobre la aplicación de a Doctrina Estrada que rige la política exterior mexicana desde los años 1930, cuyos principios están incorporados en el Artículo 89 de la Carta Magna mexicana.Entre esos principios, la legisladora destaca "el rechazo al intervencionismo, siempre a favor de la protección de los derechos humanos, y en busca de los acuerdos para que puedan ser respetados".La diputada estima que ante la operación militar actual "deben garantizarse salidas humanitarias necesarias, y la vía de participar del parlamento mexicano es a través de estas comisiones de amistad, siempre buscando dar salidas a los ciudadanos, para que no queden atrapados en conflictos armados en los que no tienen culpa".Los principios de la Doctrina Estrada, que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador reivindica, la encabezan "la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados".También contempla la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, la lucha por la paz y la seguridad internacionales, según la Constitución.

