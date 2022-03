https://mundo.sputniknews.com/20220301/con-los-tamales-no-la-respuesta-de-los-mexicanos-al-polemico-tuit-de-la-embajada-de-ucrania-1122433311.html

"Con los tamales no": la respuesta de los mexicanos al polémico tuit de la Embajada de Ucrania

"Con los tamales no": la respuesta de los mexicanos al polémico tuit de la Embajada de Ucrania

Luego de que la Embajada de Ucrania diera una polémica respuesta a un periodista mexicano en donde le cuestionó si ganaba en rublos o en tamales, usuarios de... 01.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-01T04:35+0000

2022-03-01T04:35+0000

2022-03-01T04:35+0000

américa latina

méxico

ucrania

redes sociales

conflicto en el este de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1120835430_11:0:708:392_1920x0_80_0_0_e6061f97441300d26bb288c013a49001.jpg

La polémica, la cual llegó incluso a oídos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comenzó luego de que un periodista mexicano cuestionara la versión de los hechos que promueve Ucrania sobre el conflicto que mantiene con Rusia a lo que la representación de dicho país europeo en territorio mexicano le preguntó "¿te pagan en rublos o en tamales?". Ante ello, los usuarios mexicanos en redes sociales no dejaron de reaccionar para defender uno de los platillos típicos del país cuya gastronomía es considerada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). De hecho, la respuesta de la Embajada fue comentada por el propio López Obrador, quien sugirió que le enviaran una torta de tamal al equipo de representación de Ucrania. "Hay mucha gente que opina bien y otros que lo que muestran lo que son. Les sale su racismo. Y también para eso ayudan las redes, para que todo mundo se sincere. No a la hipocresía. O creo que fue una embajadora de no sé qué país, que le contestó a otro: '¿te están dando rublos o tamales?'. ¡Imagínense! No sabe lo que son los tamales. Está como para enviarle una guajolota ahora, unos tamales de Oaxaca", ironizó el presidente de México.

méxico

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, ucrania, redes sociales, conflicto en el este de ucrania