"¿Te pagan en rublos o tamales?": AMLO critica la respuesta de la Embajada de Ucrania a un mexicano

"Lo de las redes sociales es algo extraordinario. Aun con los bots y los insultos, [las redes son un canal para] la libertad... Además, hay mucha gente que opina bien y otros que lo que muestran lo que son. Les sale su racismo. Y también para eso ayudan las redes, para que todo mundo se sincere. No a la hipocresía. O creo que fue una embajadora de no sé qué país, que le contestó a otro: '¿te están dando rublos o tamales?'. ¡Imagínense! No sabe lo que son los tamales. Está como para enviarle una guajolota ahora, unos tamales de Oaxaca", ironizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.