El Gobierno israelí pierde su mayoría cuando parlamentaria deja la coalición ¿y ahora qué?

TEL AVIV (Sputnik) — El Gobierno israelí se tambalea tras el abandono de la coalición de una diputada del partido del sorprendido primer ministro, Naftali... 06.04.2022, Sputnik Mundo

La parlamentaria, hasta hoy miembro del partido Yamina (derecha, en hebreo) liderado por el primer ministro, Naftali Bennett, anunció su renuncia de la ecléctica coalición de Gobierno en la que comparten Administración partidos de derecha, centro, izquierda e islamista.Así, la coalición queda con 60 parlamentarios y ya no tiene mayoría en la knéset (Parlamento israelí), sino que está empatada con la oposición, 60 a 60.Aparentemente el anuncio sorprendió a Bennett quien, según los medios israelíes, no consiguió hablar con su exsocia por teléfono tras su renuncia pública.En su carta de dimisión Silman aludía a algunos socios de la coalición "incapaces de mantener compromisos" y agregó que "ha llegado el momento de formar un Gobierno nacional judío y sionista" e instó a Bennett a responder a "los valores para los que fuimos elegidos".Si otra persona más abandonase la coalición el Gobierno caería gracias a una ley promovida por la oposición que dispersaría la knéset.Y si la oposición obtuviera la mayoría podrían intentar formar Gobierno sin siquiera ir a elecciones. Es decir, cuantos más miembros de la coalición abandonen, más fácil sería para la oposición liderada por el exprimer ministro Benjamin Netanyahu, formar Gobierno.Un nuevo problema para la situación política de Israel, muy inestable en los últimos años con hasta cuatro elecciones generales entre 2019 y 2021.La excusaLa diputada Silman, perteneciente al grupo llamado "religioso nacionalista" declaró en días previos que "no podía seguir socavando la identidad judía del Estado de Israel", según un tuit de esta semana.Se refería a un desacuerdo que mantuvo este 3 de abril con el ministro de Sanidad, Nitzan Horowitz, del partido pacifista de izquierdas Meretz. Horowitz es partidario de no impedir la entrada a visitantes a los hospitales que lleven consigo alimentos no aprobados por el rabinato en los días de la pascua judía (Pésaj) que se acercan.En la pascua judía los alimentos en los que se usa levadura son eliminados de la mayoría de las tiendas y restaurantes, siguiendo la tradición de cuando los judíos escaparon de Egipto y no les dio tiempo a levar el pan. Lo que se consume, en cambio, es una galleta plana llamada matzá.Sin embargo, el parlamentario del partido Laborista Gilad Kariv dijo a la radio pública Kan este 6 de abril que le parecía claro que el desacuerdo alimentario religioso "no era la verdadera causa" de la crisis, y añadió que el Gobierno siempre es cauto en cuestiones relativas a la religión y al Estado y que Silman solo buscó oportunistamente la brecha para dimitir.Lo que dicen los analistas es que Silman abandonó la coalición después de que supuestamente le ofrecieran el décimo puesto en el partido Likud en unas futuras elecciones y el puesto de ministra de Sanidad, si es que el partido de Netanyahu regresa al poder.La reacción de la oposiciónMientras Bennett fue sorprendido por el anuncio y canceló sus planes del día para tratar con las consecuencias de esta renuncia, varios miembros del Gobierno del lado de la derecha lamentaron la decisión de Silman y esperaron que la revirtiera a lo largo del día.Otros muchos, de la izquierda y el centro políticos, tildaron su acción como "oportunista" e "irresponsable", pero Netanyahu felicitó a Silman y le agradeció el movimiento "en el nombre de muchas personas en Israel que estaban esperando a este momento".

