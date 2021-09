https://mundo.sputniknews.com/20210922/los-100-dias-de-naftali-bennett-en-israel-un-gobierno-de-palabra-o-promesas-incumplidas-1116327364.html

Los 100 días de Naftali Bennett en Israel: ¿un Gobierno de palabra o promesas incumplidas?

Han pasado 100 días desde que el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, inició su gestión con una serie de promesas para mejorar la vida de sus votantes... 22.09.2021, Sputnik Mundo

internacional

israel

naftali bennett

política interna

Bennett, jefe del movimiento Yamina, y el partido Yesh Atid, de Yair Lapid, se asociaron para lograr convertirse en primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores del país. Antes de prestar juramento, a mediados de junio, el dúo ofreció múltiples promesas a los votantes israelíes y consiguieron alejar a Benjamín Netanyahu de su cargo.La coalición Lapid-Bennett se hizo conocida por su dura postura sobre los palestinos y el estatus de Jerusalén, aunque ninguno de ellos cree en la solución de dos Estados y en varias ocasiones han prometido mantener unida la capital en Israel sin comprometerse con la otra parte. Esta fue la razón por la que Bennett aseguró que solo podía ingresar en un Gobierno conservador, pero realizó una coalición con Lapid, que tiene un enfoque más liberal sobre esos temas. Sin embargo, estas diferencias que dividen a los israelíes no fueron un obstáculo para que ambos asumieran sus cargos.Bennett prometió que no se convertiría en primer ministro si no obtenía suficientes escaños en el Parlamento israelí, Knesset, pero solo logró conseguir 6 de los 120 escaños y aún así asumió el cargo.El político juró que no se sentaría en un Gobierno que incluye o es apoyado por Raam, un partido islámico con supuestos vínculos con la Hermandad Musulmana, que está prohibida en varios países incluida Rusia. Pero cuando se dio cuenta de que su voto lo catapultaría al cargo de primer ministro, retiró su objeción y para sellar el trato prometió invertir en el sector árabe, que según él, había sido descuidado durante muchos años.Las promesas de Yair LapidMiles de empresarios y emprendedores afectados por la propagación del coronavirus han luchado para obtener una compensación del Estado, algo que Lapid había prometido cambiar en los primeros 100 días de su gestión, pero no cumplió.En 2018 se aprobó una ley que dice que Israel es un Estado del pueblo judío, que Jerusalén es su capital eterna y que el hebreo es el idioma oficial. Poco después de su aprobación, fue criticada a nivel nacional e internacional por discriminar a las comunidades minoritarias. Lapid prometió corregir esto y hacer cambios en la ley pero aún no ha hecho nada al respecto.Lapid enfatizó la importancia de separar la religión del Estado y prometió implementar una serie de reformas para mejorar la vida de sus votantes, esto incluía permitir los matrimonios civiles o permitir que las parejas del mismo sexo pasen por el proceso de subrogación. Sin embargo, en una coalición que depende de varios elementos conservadores, la promesa se convirtió en una misión imposible.La coalición actual criticó a la coalición liderada por Benjamín Netanyahu por permanecer demasiado tiempo en el poder e inflar su Gobierno con 34 ministros, cuando el promedio son 19. Antes de asumir el cargo, Lapid se comprometió a aprobar una ley que limitaría el mandato del primer ministro a solo dos periodos y a no tener más de 18 ministros en su Gobierno. Esta promesa tampoco fue cumplida ya que la actual coalición cuenta con 28 ministros y asistentes.Entre las promesas que el dúo si cumplió están 3:

israel

2021

israel, naftali bennett, política interna