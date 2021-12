https://mundo.sputniknews.com/20211227/2021-el-ano-en-el-que-benjamin-netanyahu-dejo-de-ser-primer-ministro-1119759232.html

2021, el año en el que Benjamin Netanyahu dejó de ser primer ministro

2021, el año en el que Benjamin Netanyahu dejó de ser primer ministro

TEL AVIV (Sputnik) —Tras 12 años de Gobierno, un par de guerras, cientos de miles de manifestaciones, tres causas en la justicia contra su persona y gestión... 27.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-27T15:30+0000

2021-12-27T15:30+0000

2021-12-27T15:30+0000

internacional

oriente medio

israel

naftali bennett

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0d/1113181300_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_665b396de5b9a374404713f213dd8232.jpg

A los periodistas les ha tomado unas semanas de adaptación cambiar la musiquita de la frase “el primer ministro Benjamin Netanyahu” a “el primer ministro Naftali Bennett”, después de más de una década pronunciando la misma frase. “Ahora solo espero que este Gobierno dure lo suficiente como para poder acostumbrarme a decir Bennett en lugar de Bibi [apelativo cariñoso y no cariñoso de Netanyahu]”, dijo a la agencia Sputnik la periodista radiofónica Amalia Sela.Tras 12 años gobernando, Benjamin Netanyahu dejó el cargo después de que el Parlamento aprobara la formación de un nuevo Gobierno por 60 votos a favor y 59 en contra. El gobierno de coalición más dispar que ha tenido el país, que tiene gran experiencia en disparidad y eclecticismo en sus coaliciones.La coalición se gestó durante los meses previos a las cuartas elecciones nacionales tras las cuales Netanyahu fue encargado de formar Gobierno por lograr pactar una mínima mayoría, sin lograr cerrar ninguna coalición viable.Ambiente popular anti-bibiDurante los dos últimos años, movimientos populares organizados, y no organizados, han estado mostrando un frente unido en contra de una sola cosa: Netanyahu. Se unían desde distintos puntos de vista ideológicos para reclamar el cese de un primer ministro con deje autoritario y muchas sospechas de corrupción, soborno y nepotismo acosándole.Tras meses y meses de manifestaciones semanales en diferentes puntos del país, en las principales ciudades, pero también en intersecciones y puentes de todo Israel, las últimas elecciones celebradas en el mes de marzo arrojaron un resultado diferente al preocupante casi empate inmovilista de las últimas tres convocatorias.Nuevo ejecutivo, nuevas tendenciasLa nueva coalición de Gobierno está integrada por una coalición de partidos dispar, de derecha nacionalistas israelíes, de centro, de izquierda, pacifista e islamista, y ganó con una escasísima mayoría de un solo escaño en la knéset (Parlamento israelí). Es decir, periclita desde sus comienzos.Los dos líderes de la coalición son Naftali Bennett, del partido Yamina, que quiere decir “derecha” en hebreo, y el centrista Yair Lapid de Yesh Atid, “hay un futuro” en hebreo, quienes han pactado un liderazgo rotativo.El exmandatario del Likud, Netanyahu, pasará a ser líder de la oposición, retado desde dentro de su propio partido, pero aún con su estatus bastante incólume.Enfrenta ahora juicios por fraude, soborno y abuso de confianza en diferentes casos, relacionados con supuesto control mediático y recepción de caros regalos a cambio de favores. Y todos ellos los niega.Cómo se llegó a estoTras cinco mandatos en el poder, algo que no había logrado ningún político israelí hasta la fecha, Netanyahu batió el récord de longevidad que mantenía el padre de la nación, David Ben Gurión. Su primer Gobierno fue de 1996 a 1999, con un período fuera del poder, hasta que en 2009 lo recuperó y no lo soltó hasta este año, 2021.El enrevesado proceso electoral que desembocó en la nueva coalición comenzó en abril de 2019, cuando Netanyahu no logró el apoyo suficiente para formar un nuevo Gobierno de coalición. Esto obligó a unos nuevos comicios en septiembre de ese año, que tuvieron resultados similares.La tercera elección resultó en un Gobierno de unidad nacional donde Netanyahu acordó compartir el poder con el entonces líder opositor Benny Gantz. Pero el acuerdo fracasó en diciembre de 2020, lo que provocó una cuarta elección.Aunque el Likud era el partido más grande en el Parlamento de 120 escaños, Netanyahu nuevamente no pudo formar una coalición de Gobierno y la tarea fue entregada a Lapid, cuyo partido era el segundo con más asientos en la asamblea.La oposición a que Netanyahu permaneciera en el poder aumentó, incluso en los partidos que están ideológicamente alineados con él, como Yemina de Bennett. Aunque éste quedó en quinto lugar en las elecciones con solo siete escaños, su apoyo era clave para que cualquier posible Gobierno de coalición tuviera la mayoría parlamentaria.Después de semanas de negociaciones, Lapid incorporó a Yamina como parte de una constelación de partidos cuyo único objetivo común era desalojar a Netanyahu del poder.El acuerdo, que involucra a ocho facciones con los 61 escaños requeridos para una mayoría, se firmó el 2 de junio, solo media hora antes de que expirara el plazo. Durante los días siguientes, Netanyahu intentó hacer descarrilar el acuerdo, acusando a Bennet de traicionar a los electores de derecha.A pesar de todo, el Parlamento aprobó al nuevo Gobierno y así fue como el gobernante más veterano del país tuvo que desalojar. Aunque prometió regresar.

https://mundo.sputniknews.com/20210922/los-100-dias-de-naftali-bennett-en-israel-un-gobierno-de-palabra-o-promesas-incumplidas-1116327364.html

https://mundo.sputniknews.com/20211212/el-primer-ministro-israeli-realiza-historica-visita-a-los-eau-1119233916.html

https://mundo.sputniknews.com/20160712/israel-ley-transparencia-1061886342.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rosa Bronstein

Rosa Bronstein

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rosa Bronstein

oriente medio, israel, naftali bennett