Netanyahu KO: ¿dará un golpe para recuperar el poder?

Netanyahu KO: ¿dará un golpe para recuperar el poder?

Derrocar al 'rey Bibi'. Fue el manto bajo el que se agruparon 8 partidos políticos para mandar a la lona a Benjamín Netanyahu, quien sin embargo prometió... 21.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-21T16:09+0000

2021-06-21T16:09+0000

2021-06-21T16:09+0000

qué pasa

gobierno

naftali bennett

oposición

benjamín netanyahu

israel

Nuevo Gobierno al estilo NetanyahuInverosímil pero real. Así se podría entender el nuevo Gobierno que se ha conformado en Israel tras 12 años de Netanyahu. De esto da cuenta el dato que el nuevo premier y millonario derechista y nacionalista Naftali Bennett de 49 años, lidera un partido que cuenta con sólo siete de 120 escaños, de los cuales uno no le votó para el cargo de primer ministro.Al igual que el anterior Gobierno formado por Netanyahu con Gantz, con la nueva Administración también el cargo de premier será rotativo a los dos años, cuando asumirá el centrista Yair Lapid. Bennett llegó al poder apupado por una coalición de siete partidos de izquierda, centro y derecha, y uno árabe.El Politólogo y profesor de Relaciones Internacionales Bruno Lima Rocha Beaklini incide en que el nuevo Gobierno israelí no ofrecerá muchos cambios respecto a las políticas ejercidas por Netanyahu. En su opinión, Israel "siempre ha sido una sociedad muy fraccionada internamente, con una hegemonía evidente étnico cultural de una especie de élite europea. Yo no veo eso cambiando", advierte en analista.Netanyahu: ¿dispuesto a dar un golpe?Mientras, Netanyahu ya lanzó una amenaza en toda regla: dijo que buscará maneras de "derrocar" al nuevo "Gobierno del cambio", al que tildó de "peligroso", para volver a liderar el país."Yo diría que una conformación de ocho partidos es muy frágil. Como una mayoría que se va a descomponer con una crisis política u otra. Yo leía al Haaretz, un periódico 'potable' aún de Israel, y también a The Guardian, comentando que Netanyahu tiene que ir preso, porque él suelto puede sabotear a un Gobierno que es muy débil en su composición", concluye el Dr. Bruno Lima Rocha Beaklini.

israel

2021

Javier Benítez

Javier Benítez

