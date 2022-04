https://mundo.sputniknews.com/20220406/acciones-politicas-y-no-solo-simbolismos-gabriel-boric-concluyo-su-visita-a-argentina-1124051494.html

"Acciones políticas y no solo simbolismos": Gabriel Boric concluyó su visita a Argentina

"Acciones políticas y no solo simbolismos": Gabriel Boric concluyó su visita a Argentina

Durante los días 4 y 5 de abril, Gabriel Boric realizó su primera visita oficial internacional como Presidente de Chile.

El pasado domingo 3 de abril Gabriel Boric llegó a Argentina para reunirse con su par Alberto Fernández en su primera visita internacional a un país extranjero. Las actividades que se desarrollaron el 4 y 5 de abril estuvieron marcadas por el simbolismo y los gestos de unidad de ambos mandatarios.La cientista política explicó que el escenario de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, además de un posible triunfo de Gustavo Petro en Colombia, podría ser favorable para pensar en una política de cooperación latinoamericana, de integración, y con mirada de derechos sociales.Todos estos proyectos políticos de izquierda que han ganado las elecciones en sus respectivos países, podrían generar un cambio en la política regional latinoamericana.La investigadora y académica de la Universidad de Santiago de Chile Lucía Miranda explicó a Sputnik no se puede hablar de una nueva izquierda nueva latinoamericana, pero sí de una izquierda defensora irrestricta de los derechos humanos.La primera actividad en la que participó Boric en Argentina fue la entrega de una ofrenda floral ante el monumento al libertador José de San Martín y que fue parte del histórico Abrazo de Maipú que cumplió este 5 de abril 204 años.El abrazo, que selló la independencia de Chile, tuvo lugar en la comuna de Maipú, al poniente de la capital chilena el 5 de abril de 1818, y participaron los generales Bernardo O'Higgins por Chile y José de San Martín por Argentina.Boric, tras la entrega de la ofrenda floral, participó en un encuentro privado con su par argentino. Al mismo tiempo, las comitivas de ministros tuvieron una reunión de trabajo en donde se firmaron acuerdos de entendimiento entre el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de la República de Chile y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina sobre Cooperación en Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres.Chile cerró su participación en el ProsurAntes del viaje presidencial a Argentina, el Gobierno de Boric decidió suspender de manera formal la participación de Chile en el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), alianza de países sudamericanos que fue impulsada por el expresidente Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022) y que incluyó a mandatorios de centroderecha de la región.Boric aseguró que buscarán repotenciar otras alianzas multilaterales de la región, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Alianza del Pacífico o el Mercosur."Piñera tenía toda la lógica de Prosur, recordemos ese gran evento en Santiago de Chile con todos los líderes latinoamericanos de derecha, neoliberales, banqueros, este vínculo de empresarios convertidos en presidentes defendiendo el modelo neoliberal y profundizando en muchos de sus países este modelo, como el caso chileno", agregó.La cientista política explicó que toda la agenda del Prosur se derrumbó en Chile producto de la explosión social y las demandas que se acumularon durante años y que terminó en la movilización de la ciudadanía y que hoy conocemos como revuelta popular del 18 de octubre de 2019.El mensaje de Boric a los empresariosDurante la jornada del 5 de abril, el presidente chileno participó del Desayuno Empresarial del Comité de Comercio Argentina-Chile."Queremos avanzar hacia el desarrollo, queremos avanzar hacia la justicia, hacia la igualdad, hacia la mejor redistribución de la riqueza, hacia el desarrollo productivo de nuestras naciones", señaló el mandatario a los empresarios.Luego del encuentro con los empresarios, Gabriel Boric en conjunto con su comitiva visitaron la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros de detención, tortura y exterminio de la última dictadura argentina (1976-1983), lugar donde hoy se emplaza el Espacio Memoria y Derechos Humanos. Allí, el presidente chileno se reunió con representantes de las entidades humanitarias Madres y Abuelas de Plaza de Mayo."Acciones políticas y no solo simbolismos"La visita del mandatario chileno a Argentina estuvo marcada por simbolismos y los gestos de unidad que han mantenido ambos presidentes y que quedaron de manifiesto en la asunción de Boric el pasado 11 de marzo, a la cual Alberto Fernández llegó con una nutrida comitiva de ministros, legisladores y gobernadores de provincias fronterizas con Chile."Tenemos una mirada común sobre muchos problemas y pensamos parecido", dijo Fernández en esa oportunidad y destacó la "gran expectativa" que genera la juventud de Boric en la región."Chile y Argentina tienen una integración natural, en el sur del país hay zonas integradas, tenemos muchos intereses estratégicos comunes y podemos negociar en el escenario multilateral actual, como revitalizar otros espacios, ya el Gobierno [chileno] dijo que no iba a ser parte de Prosur, que era este grupo de amigos empresarios neoliberales. Por lo tanto, es una señal relevante", añadió.La cientista política explicó que la diplomacia presidencial es fundamental y debe ser acompañada por políticas públicas, como, por ejemplo, la migración."Requerimos de políticas multilaterales con todo lo que está viviendo en Venezuela y también pensar en la situación pospandemia y cómo recuperamos las economías como un enfoque de derechos sociales. Tenemos muchos temas comunes, Chile no puede seguir siendo esa isla, no puede seguir creyéndose ese país europeo que nunca hemos sido, tenemos las mismas problemáticas que América Latina", agregó Quiroga.La última jornada de visita de Boric finalizó con un encuentro con 130 integrantes de la comunidad chilena residente en Argentina.

