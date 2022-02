https://mundo.sputniknews.com/20220214/drama-en-el-norte-de-chile-de-una-crisis-migratoria-a-una-humanitaria-1121654939.html

Drama en el norte de Chile: "de una crisis migratoria a una humanitaria"

Camioneros liberan accesos en regiones, tras acordar con el Ejecutivo sobre medidas en contra de la inseguridad y la inmigración irregular. En otro orden, en Bolivia crece el debate por la solicitud de EEUU de extradición de un funcionario del exgobierno de Evo Morales por narcotráfico. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

en órbita

estallido social en chile

chile

eeuu

sebastián piñera

gabriel boric

antofagasta

migrantes

migración ilegal

ley de migración

Drama en el norte de Chile: "de una crisis migratoria a una humanitaria" Gremios de camioneros liberan accesos en regiones del norte, tras acordar con el Ejecutivo medidas en contra de la inseguridad y la inmigración irregular. En otro orden, en Bolivia crece el debate por la solicitud de EEUU de extradición de un funcionario del exgobierno de Evo Morales por narcotráfico. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Transportistas chilenos pidieron al Gobierno la aplicación de la ley de migración y del estado de excepción en la Macrozona Norte como requisito para levantar sus medidas de paro, con bloqueos a autopistas y accesos a ciudades aplicados en los últimos días.Las carreteras retoman su ritmo habitual de forma paulatina, aunque el levantamiento del paro no es total. Este se concretó tras la reciente muerte del joven camionero, Bayron Castillo, en la ruta, en la región de Antofagasta. Según la investigación, Castillo fue presuntamente agredido por un grupo de extranjeros, a raíz de una discusión.El decreto del Ejecutivo de Sebastián Piñera se aplica a cuatro provincias de las regiones en el norte: Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa.Los camioneros denunciaron que en las zonas de La Negra hasta Chañaral (salida sur de Antofagasta) unos 300 extranjeros se encuentran escondidos en el lugar esperando atacar los vehículos con el fin de robar.Sobre el tema, En Órbita dialogó con el abogado chileno Daniel Stingo, convencional constituyente y panelista del programa de radio del medio digital independiente La Voz de los que Sobran.Desde hace un año, el norte de Chile enfrenta una crisis de migración irregular sin precedentes, en particular en la localidad de Colchane, fronteriza con Bolivia.Hasta allí llegan migrantes —en su mayoría venezolanos según las autoridades— con la intención de ingresar en territorio en busca de asilo. Esta situación generó reacciones en localidades como Antofagasta e Iquique, donde hubo huelgas, paros de transportistas y ataques xenófobos.Stingo se refirió a un Gobierno saliente de Sebastián Piñera en una situación de "parálisis”."Es una reacción de un Gobierno que desde octubre de 2019 [inicio del estallido social] solo hace esto: reaccionar. Ya no propone, no es activo. Solo ha tratado de respirar y mantenerse mientras termina su periodo [en marzo]", sostuvo el periodista chileno.A su criterio, es preocupante que por ausencia de políticas serias en el problema de la inmigración, la nación haya pasado de una crisis migratoria a una humanitaria.El abogado señaló que para revertir esta situación el nuevo Gobierno de Gabriel Boric debe abordar los frentes "migratorio, regional, policial y el humanitario".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la discusión en Bolivia, luego de que EEUU solicitara la extradición del exjefe policial Maximiliano Dávila —funcionario del Gobierno de Evo Morales—, implicado en una banda de tráfico de cocaína. Y además se cumplen seis meses de la toma del poder en Afganistán por parte del Talibán (organización sancionada por la ONU por actividad terrorista).En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

chile

eeuu

antofagasta

bolivia

