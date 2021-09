https://mundo.sputniknews.com/20210917/la-celac-que-es-y-como-funciona-el-organismo-que-une-a-america-latina-y-el-caribe-1116178178.html

La Celac: qué es y cómo funciona el organismo que une a América Latina y el Caribe

La Celac: qué es y cómo funciona el organismo que une a América Latina y el Caribe

Luego de años en que quedó en un segundo plano, el impulso de México y Argentina pretenden reforzar a Celac, un organismo nacido en 2010 con más de 30... 17.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-17T20:55+0000

2021-09-17T20:55+0000

2021-09-17T20:55+0000

américa latina

política

argentina

celac

caribe

integración

méxico

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1116178036_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_9790d72725cb62e2517b59900acbe59b.jpg

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, siendo uno de los pocos sin camisa blanca. Luiz Inacio Lula da Silva en la primera fila. Cristina Fernández, de Argentina, y Michelle Bachelet, de Chile, las únicas mujeres en la fotografía. El ecuatoriano Rafael Correa con muletas tras una reciente operación. En la misma fila, el presidente boliviano Evo Morales y el cubano Raúl Castro, a su lado.Aquellos eran algunos de los mandatarios que se posaron en la tradicional foto de familia una vez culminadas las XXI Reunión del Grupo de Río y la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, un encuentro de 25 mandatarios de toda la región sobre los paradisíacos paisajes de la Riviera Maya.Además de un breve altercado entre Chávez y el colombiano Álvaro Uribe por la relación entre sus países, aquel encuentro pasó a la historia como la piedra fundamental de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). El evento culminó con la firma de la Declaración de Cancún, un documento en el que los mandatarios adelantaban la intención de unificar a latinoamericanos y caribeños en un mismo bloque.En efecto, los países afirmaban estar "decididos a construir un espacio común con el propósito de profundizar la integración política, económica, social y cultural de nuestra región y establecer compromisos efectivos de acción conjunta para la promoción del desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe".De todos modos, hubo que esperar hasta diciembre de 2011 para que los mandatarios avanzaran en la naturaleza de la nueva Celac. En una cumbre celebrada en Caracas, los países acordaron qué órganos tendría la Celac y cómo funcionarían.¿Qué países integran la Celac?El organismo latinoamericano y caribeño cuenta, en la actualidad, con 32 estados miembros. Originalmente eran 33, pero en enero de 2020 el Gobierno de Jair Bolsonaro decidió que su país abandonara el bloque.¿Cómo se instrumenta la Celac?Desde su conformación, el organismo estructura su funcionamiento a partir de seis órganos diferentes.Es la instancia suprema de la Celac y se reúne de forma anual en el país que tenga la Presidencia Pro Témpore en ese momento. Los mandatarios también pueden reunirse en forma extraordinaria, en caso que la Presidencia Pro Témpore lo considere necesario, en acuerdo con los miembros.La Cumbre es la responsable de definir "los lineamientos políticos" del bloque y las estrategias para lograrlos. También marcar el camino para las relaciones de la Celac con otros bloques.Los ministros deberán reunirse dos veces al año de forma ordinaria y su función es "preparar" los acuerdos que deberán ser ratificados por los mandatarios en las cumbres de jefes de Estado.El país que asume la Presidencia Pro Témpore —en general por el plazo de un año— debe llevar adelante una labor más organizativa: se encarga de convocar y organizar las cumbres de jefes y reuniones de ministros y presentar a los mandatarios planes de trabajo para los años siguientes.Cada país designará a un coordinador nacional para estar en contacto con la Presidencia Pro Témpore. Los coordinadores se reunirán dos veces al año, antes de cada encuentro de ministros de RelacionesLa principal función de los coordinadores es ser enlaces entre sus gobiernos y los demás coordinadores en "temas de unidad, diálogo y concertación política". También tienen a su cargo la función de "implementar" las decisiones de los jefes de Estado y de los ministros.Son reuniones de funcionarios de alto nivel de los gobiernos dedicadas a tratar temas específicos. Son convocadas por la Presidencia Pro Témpore en función del plan de trabajo presentado a los países.El país que ejerza la Presidencia Pro Témpore tendrá el apoyo de un organismo conocido como Troika Ampliada, integrado por representantes del país que lo precedió en la presidencia y por el que lo sucederá. También participará del organismo un delegado de la Comunidad del Caribe (Caricom).La Celac en datos

https://mundo.sputniknews.com/20210917/bloqueo-a-cuba-pueblos-indigenas-y-las-malvinas-temas-a-tratar-en-cumbre-de-la-celac-1116164712.html

https://mundo.sputniknews.com/20210911/el-presidente-de-nicaragua-denuncia-los-intentos-de-sabotear-la-cumbre-de-la-celac-1115956255.html

jerry cent

Informe de experiencia sobre el tratamiento del herpes Me han diagnosticado herpes genital durante 2 años y estoy buscando una cura. Leí un testimonio en esta plataforma de una mujer que se curó de diabetes con el Doctor Ahmed Usman Herbal Medicine después de mucha discusión y algunas preguntas, preparó hierbas medicinales y pidió mi dirección. 3 días después, recibí el medicamento a base de hierbas y con su presdicina, incluida la dirección de correo electrónico oficial del médico. Me comuniqué con el médico debido a su discapacidad y tomé hierbas medicinales durante 21 días. Después de terminar la medicina herbal, fui a hacerme una prueba y mi resultado de IgG se confirmó como negativo y no se encontró ningún virus en mi sangre. Póngase en contacto con el doctor Ahmed y déjese curar. envíele un correo electrónico a; drahmedusman5104@gmail.com o envíele un mensaje de texto de whatsapp +14436204203. Tiene remedios a base de hierbas para la diabetes, hepatitis, cáncer, leucemia, fibro

0