Prioridad de Boric: reforzar lazos y colaboración de Chile con Argentina

La gira del mandatario chileno al país vecino busca fortalecer las relaciones bilaterales, ante los escasos avances de su predecesor Sebastián Piñera.

Comenzó la visita de dos días del presidente chileno Gabriel Boric a Argentina, donde fue recibido por su colega Alberto Fernández. Este es el primer viaje internacional oficial del mandatario chileno, quien asumió el cargo el 11 de marzo.La agenda del político de 36 años, además de concurrir a la Casa de Gobierno, incluye una visita al Congreso y a la inauguración del foro empresarial del comité de Comercio Argentina-Chile."Esta visita se traduce, más allá de algo simbólico, en colaboraciones concretas como facilitar el paso en fronteras comunes, las inversiones bilaterales y la exportación de gas natural de Argentina a Chile", dijo a En Órbita el corresponsal de Sputnik en Chile, Alexis Polo Gonzalez.De acuerdo con el periodista, la elección de Boric hacia Argentina como su primer viaje oficial "no fue por azar"."Han sido varios los gestos de unidad por parte de ambos mandatarios. Cuando asumió Boric, Fernández llegó [a Chile] con una nutrida comitiva de ministros y gobernadores, y hasta de artistas como Víctor Heredia y Pedro Aznar", apuntó Polo González.Boric por su parte resaltó que junto con el país vecino deben “fomentar la integración, la inversión económica, el intercambio cultural, el apoyo político y recuperar la voz de América Latina en los foros internacionales".Para González, de cara a la inauguración este martes 5 del foro empresarial del Comité de Comercio Argentina-Chile, las expectativas del Ejecutivo chileno son "altas". Esto con respecto a que Buenos Aires no pudo avanzar en gran medida en el tema con el Gobierno anterior chileno de Sebastián Piñera (2018-2022).Asimismo, el periodista resaltó que ambas naciones "firmarán memorandos en cooperación sobre materias de derechos humanos y de igualdad de género".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— las repercusiones del triunfo de Rodrigo Chaves como presidente de Costa Rica. Para ello, dialogamos con el Coordinador del Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, Rotsay Rosales. En otro orden, Rusia denuncia a Occidente y a Ucrania de "crear" un montaje con imágenes de una supuesta matanza de militares rusos a civiles en la ciudad ucraniana de Bucha.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

