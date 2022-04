https://mundo.sputniknews.com/20220401/podra-bolivia-obtener-una-salida-al-mar-con-el-nuevo-gobierno-chileno-1123879702.html

¿Podrá Bolivia obtener una salida al mar con el nuevo Gobierno chileno?

Tras la asunción del Gobierno progresista en Chile liderado por el presidente Gabriel Boric, la investigadora argentina Agustina Garino dialogó con GPS... 01.04.2022, Sputnik Mundo

Con la reciente asunción del presidente Gabriel Boric, el Gobierno boliviano ve la posibilidad de que avance el diálogo y así que el Estado Plurinacional recupere el acceso la salida al mar, a 143 años de la pérdida de los territorios costeños tras la Guerra del Pacífico. En este marco, "lo que podemos observar es que al momento de que ambos Gobiernos alzan banderas ideológicas y políticas similares, seguramente los países congenien y tengan mejores relaciones", sostuvo la investigadora.En cuanto a las perspectivas, "según las declaraciones de Boric, existe la intención de retomar las relaciones diplomáticas, pero dejando en claro que la soberanía de Chile no se negocia", indicó la investigadora del Área de Relaciones Internacionales de FLACSO Argentina.Chile no negociará su soberaníaEn lo concerniente al Gobierno boliviano, "si bien se mencionó la necesidad de fortalecer el vínculo, el pedido por la salida al mar y el reclamo por esos territorios siempre va a estar en la agenda del relacionamiento bilateral," sostuvo. Por tanto, "la afinidad ideológica puede ayudar a ambos Gobiernos a acercar posiciones en muchísimos temas, pero va a seguir siendo ríspida la cuestión de la salida al mar de Bolivia porque este país va a seguir reclamándola", concluyó Garino.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador Eduardo Moggia, con quien dialogamos sobre las negociaciones de paz en el marco del conflicto en Ucrania.Las cuestiones de Crimea y Donbás están zanjadasLa delegación ucraniana durante las negociaciones con Rusia en Estambul reconoció que las cuestiones de Crimea y Donbás ya están zanjadas, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. En este marco, "es positivo que ambas partes se sienten a dialogar, eligiendo la vía diplomática para dar inicio a la desescalada de la beligerancia entre ambos países", indicó. Este conflicto entre ambos países es de larga data. En el mismo han tomado partido EEUU y la OTAN, "que sin ser llamados, en vez de aquietar las aguas le agrega más pólvora al conflicto", indicó. Por su parte, "hay que destacar lo positivo de Turquía de haber ofrecido Estambul como lugar de encuentro y negociación", sostuvo. Asimismo, "un paso importante para la paz sería que Ucrania no formara parte de la OTAN, lo cual evitaría conflictos futuros", concluyó el investigador argentino.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, realizó un breve análisis de la perspectiva realista de las Relaciones Internacionales.Festival internacional de cineEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Nico Sosa, con quien dialogamos sobre su nuevo disco "Portales", el cual presentará en el próximo jueves 7 de abril en la Sala Camacuá.

