Lavrov: Kiev dio por zanjadas las cuestiones de Crimea y Donbás en las consultas en Estambul

Lavrov: Kiev dio por zanjadas las cuestiones de Crimea y Donbás en las consultas en Estambul

TUNXI, CHINA (Sputnik) — La delegación ucraniana durante las negociaciones con Rusia en Estambul reconoció que las cuestiones de Crimea y Donbás ya están... 30.03.2022, Sputnik Mundo

El ministro ruso también valoró que "los negociadores ucranianos confirmaron la necesidad de garantizar un estatus no alineado y no nuclear de Ucrania, así como de mantener su seguridad fuera de los marcos de la Alianza Atlántica".A la vez Lavrov subrayó que el resultado de las negociaciones en Estambul "no es definitivo".La nueva ronda de conversaciones de Rusia y Ucrania se celebró el 29 de marzo en Estambul, en el palacio Dolmabahce a puerta cerrada, y duró alrededor de tres horas.Al término de las negociaciones la delegación rusa informó que Ucrania propuso declararse como país no alineado y sin armas nucleares a cambio de que su seguridad se garantizará por otros Estados. Estas garantías de seguridad no se aplicarán a los territorios de Crimea, Sebastópol y Donbás, que Kiev no va a tomar por la fuerza y cuyo estatus se decidirá mediante conversaciones.El líder del equipo negociador ruso, Vladímir Medinski, afirmó que es posible una reunión entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski simultáneamente con la rúbrica del acuerdo de paz por los ministros de Exteriores de ambos países.Los resultados de las negociaciones en Estambul, subrayó, se transmitirán al presidente Putin y este decidirá los próximos pasos de Rusia.Tras concluir las conversaciones, el Ministerio de Defensa anunció el propósito de reducir la intensidad de su operación militar en las zonas de Kiev y Chernígov, en el norte ucraniano, aclarando que no significa un alto el fuego. Algunos países, como EEUU, interpretan este anuncio como reposición de las fuerzas.Putin anunció el 24 de febrero una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según el presidente Vladímir Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. El martes el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, dio por cumplidas los objetivos principales de la primera fase de la operación y anunció que las fuerzas ahora se concentrarán en la tarea de "liberar a Donbás.

