Turquía anuncia un nuevo encuentro de los cancilleres de Rusia y Ucrania

Turquía anuncia un nuevo encuentro de los cancilleres de Rusia y Ucrania

ANKARA (Sputnik) — Los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Serguéi Lavrov y Dmitri Kuleba, podrían reunirse nuevamente en una semana o dos, según el... 31.03.2022, Sputnik Mundo

El ministro resaltó la confianza de Rusia y Ucrania en el papel mediador de Turquía.El pasado 10 de marzo, Lavrov y Kuleba celebraron negociaciones en la ciudad turca de Antalya, por primera vez desde que Rusia lanzó su operación especial militar en Ucrania.El 29 de marzo, los equipos negociadores de Moscú y Kiev se reunieron en Estambul en un intento de acercar las posturas y elaborar fórmulas de compromiso que pongan fin a las hostilidades en Ucrania. Fue la primera reunión tras una serie de videoconferencias que siguió a las primeras consultas del formato presencial celebradas en Bielorrusia a fines de febrero y en las primeras fechas de marzo.De las declaraciones hechas al término de ese encuentro se desprende que Ucrania aceptaría el estatus de país no alineado y sin armas nucleares si otros Estados actuaran como garantes de su seguridad. Dichas garantías no se extenderían a los territorios de Crimea, Sebastópol y Donbás, que Kiev no intentaría recuperar por la fuerza y cuyo estatus se decidiría por vía negociada. Un futuro acuerdo de paz, según Kiev, debería aprobarse en un referéndum.Después de concluida la reunión en Estambul, el Ministerio de Defensa de Rusia reafirmó que da por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad bélica de Ucrania, y se enfocará en adelante en "la liberación del Donbás". El ente militar se comprometió a reducir drásticamente la intensidad de sus ofensivas sobre Kiev y Chernígov, en el norte de Ucrania, pero aclaró que no habría un alto el fuego. Algunos países, como EEUU, atribuyeron este anuncio a la intención de reagrupar las fuerzas.

