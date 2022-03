https://mundo.sputniknews.com/20220324/el-presidente-luis-arce-no-pierde-las-esperanzas-de-que-bolivia-recupere-el-acceso-al-mar-1123500742.html

Con la reciente asunción del presidente Gabriel Boric en Chile, el gobernante boliviano ve la posibilidad de que avance el diálogo y así el Estado... 24.03.2022, Sputnik Mundo

Por segundo año, el presidente Luis Arce lideró los actos en conmemoración al Día del Mar en la plaza Abaroa, de la ciudad de La Paz. Ya son 143 años desde que a Bolivia le fuera arrebatada su salida al océano Pacífico. Pero de este lado de la frontera no se pierden las esperanzas de que el nuevo Gobierno de Chile, a cargo de Gabriel Boric, permita avanzar en un diálogo para que el país recupere el acceso a las playas y costas con las cuales nació.El presidente remarcó que el "injusto" enclaustramiento de Bolivia le genera una pérdida equivalente al 1% del Producto Bruto Interno (PBI) anual. Y advirtió que antes de normalizar la relación diplomática entre ambos países, es necesario solucionar el desacuerdo marítimo.Arce dejó entrever hacia dónde apuntará su estrategia para fomentar el diálogo con Chile: "Debemos priorizar lo que nos une. Bolivia es un Estado Plurinacional, cuyo corazón son los pueblos indígenas".Hay comunidades del pueblo Aymara a ambos lados de la frontera. Además, el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene buena relación con las organizaciones indígenas del pueblo Mapuche, que siempre apoyaron al reclamo marítimo de Bolivia.Arce mencionó a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007, según la cual "los pueblos tienen derechos a mantener y fortalecer sus relaciones espirituales con la tierra, el territorio, las aguas, mares, costas y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado".En este sentido, el presidente hizo un llamado "al Gobierno de la hermana república de Chile, de hacer suyas las palabras de Salvador Allende (1970-1973), que se mantienen vivas en el corazón de muchas hermanas y hermanos chilenos".Y citó: "Chile tiene una centenaria deuda con Bolivia y estamos dispuestos a emprender una solución histórica. Bolivia retornará soberana a las costas del Pacífico". Son palabras que Allende habría dicho al historiador boliviano Néstor Taboada en 1970, a días de asumir la presidencia.Explicó que, hasta resolver este conflicto, avanza en negociaciones con la república de Perú para utilizar las instalaciones del puerto de Ilo. Además, dentro de Bolivia el Gobierno impulsa el comercio a través de sus ríos navegables amazónicos, para sacar productos al océano Atlántico a través de Brasil.Diplomacia de los pueblos indígenasEl acto se realizó, como todos los años, en la plaza dedicada a Eduardo Abaroa, héroe de la Guerra del Pacífico (1879-1883), en el barrio paceño de Sopocachi. Entre la concurrencia estaba Flora Aguilar, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa.En sintonía con lo expresado por el presidente Arce, consideró que la diplomacia entre las organizaciones sociales de ambos países tendrá un rol preponderante en el restablecimiento de las relaciones.Por ello, Aguilar valoró la postura de "aquellos en el pueblo chileno que son conscientes de que Bolivia nació con su mar y le ha sido arrebatado. Para nosotros, como bolivianos, es justa nuestra reivindicación para volver al mar".La buena relación entre el Gobierno boliviano y las organizaciones sociales chilenas data de cuando Evo Morales (2006-2019) era presidente. "Las organizaciones chilenas siempre nos han apoyado, siempre han reconocido que a Bolivia le ha sido arrebatado su mar", dijo la secretaria ejecutiva de las bartolinas.Pero el recién asumido presidente chileno tiene una mirada a largo plazo para tratar este conflicto. "No hay que poner la carreta delante de los bueyes", dijo luego de la reunión que mantuvo con Arce en el marco de sus actos de asunción.Vecinos distanciadosBolivia y Chile no comparten embajadores desde 1978, luego de las frustradas negociaciones encaradas cuando ambas naciones eran gobernadas por dictadores, el chileno Augusto Pinochet (1973-1990) y el boliviano Hugo Banzer (1971-1978).En 2013, Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya con la finalidad de que se obligue a la república vecina a negociar un acceso soberano al mar para el Estado Plurinacional.Pero en 2018 la CIJ determinó que Chile no estaba obligada a dialogar. No obstante, Arce se mostró confiado en que se puede revertir este resultado.Graficó que este conflicto "es una herida abierta desde hace 143 años en nuestra Patria Grande. Bolivia y Chile tienen mucho que aportar a la integración de América Latina para construir una nueva historia en nuestra región".En este sentido, el presidente boliviano detalló que ambas naciones tienen la posibilidad "de contribuir en la edificación de un mundo multipolar, donde no exista una sola nación que tiene toda la hegemonía".

