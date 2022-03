https://mundo.sputniknews.com/20220330/la-posicion-neutral-de-mexico-ante-conflicto-en-ucrania-una-gran-jugada-o-una-afrenta-a-occidente-1123753711.html

La posición neutral de México ante conflicto en Ucrania: ¿una gran jugada o una afrenta a Occidente?

La posición neutral de México ante conflicto en Ucrania: ¿una gran jugada o una afrenta a Occidente?

En varias ocasiones el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dejado en claro la posición política y diplomática del país ante la crisis en... 30.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-30T00:53+0000

2022-03-30T00:53+0000

2022-03-30T00:53+0000

américa latina

méxico

occidente

ucrania

política

gobierno de méxico

conflicto en el este de ucrania

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109109/29/1091092921_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_cf2ce5f5638e215b573ae141e729db79.jpg

Asimismo, el presidente López Obrador ha aseverado que México no se unirá a los bloqueos comerciales que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han implementado contra Rusia y los cuales van desde el cierre del espacio aéreo hasta la cancelación del gasoducto Nord Stream 2. "No vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los Gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto", sentenció el presidente ante el cuestionamiento realizado por Sputnik durante la 'mañanera' del 1 de marzo. ¿Será la neutralidad del país una afrenta a su vecino del norte? ¿Es una buena jugada económica?Estados Unidos es el principal socio comercial de México, sus relaciones representan el 26% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano; sin embargo, el país latinoamericano siempre ha sido una nación que ha sabido defender su soberanía, señala la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Talya Iscan en entrevista con Sputnik. "Yo creo que la posición neutral de México es una buena jugada para el país", señala Iscan, quien agrega que la postura tiene que ver con dos factores: "México fue el primer país en el continente americano en reconocer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) como una nación y eso fue muy importante", sentencia. El no tener una postura radical, asegura Iscan, es también una inversión a largo plazo, pues México sostiene lazos comerciales importantes con Rusia en un tema fundamental: los combustibles. Pero la postura neutral no ha gustado del todo, empezando por la Embajada de Ucrania en México, pues la representante del país instó al Gobierno mexicano a sumarse a las acciones contra Rusia, mientras que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, rechazó la cercanía entre el país latinoamericano y el Kremlin. "Tenemos que estar en solidaridad con Ucrania y contra Rusia. El embajador de Rusia estuvo ayer (23 de marzo) y dijo que México y Rusia son cercanos, eso nunca puede pasar, nunca puede pasar", sentenció el representante estadounidense. La actitud de México, asegura el académico de la UNAM José Ignacio Martínez, es una política exterior totalmente distinta a los cánones de Washington; sin embargo, a ninguno de los dos países les conviene acotar su relación económica. Sin embargo, los dichos de Ken Salazar son un reflejo de que a Estados Unidos no le gusta la postura mexicana.Las voces políticas de oposición en México, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRI y el PRD, que piden que el país se una a la línea de Estados Unidos para imponer sanciones contra Rusia ignoran que seguir estos lineamientos es abrir una puerta que podría dañar incluso la soberanía del país, lo mismo que en varios discursos lleva subrayando López Obrador: México no es colonia ni de EEUU, ni de otro país.

https://mundo.sputniknews.com/20220325/rusia-responde-a-washington-quienes-son-los-1000-diplomaticos-de-eeuu-que-trabajan-en-mexico-1123610311.html

https://mundo.sputniknews.com/20220325/es-una-verguenza-embajadora-de-ucrania-condena-grupo-de-amistad-entre-mexico-y-rusia-1123578900.html

méxico

occidente

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

méxico, occidente, ucrania, política, gobierno de méxico, conflicto en el este de ucrania, 💬 opinión y análisis