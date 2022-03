https://mundo.sputniknews.com/20220324/embajador-de-eeuu-rechaza-que-mexico-sea-cercano-a-rusia-eso-no-puede-pasar-1123545559.html

Embajador de EEUU rechaza que México sea cercano a Rusia: "Eso nunca puede pasar"

El embajador de EEUU en México, Ken Salazar, aseguró que la postura de México debe ser en solidaridad con Ucrania y en contra de Rusia. 24.03.2022, Sputnik Mundo

Luego de que un grupo de legisladores mexicanos recibiera en la Cámara de Diputados al embajador ruso Víktor Koronelli, el representante de Estados Unidos en México aseguró que no puede haber cercanía entre el país gobernado por Vladímir Putin y el pueblo mexicano. "Recuerdo que en la Segunda Guerra Mundial no había ninguna distancia entre México y Estados Unidos. Estuvimos unidos contra Hitler que estaba matando a inocentes por donde quiera, no podemos decir 'eso está pasando en otro lado del mundo' porque nos puede afectar aquí en México", agregó el embajador estadounidense. Las declaraciones de Salazar se producen mientras el conflicto en Ucrania continúa sin que se llegue a una solución diplomática. Desde el 24 de febrero, el presidente ruso Vladímir Putin anunció el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania, alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha dicho en varias ocasiones que su país no se sumará al boicot comercial, financiero y económico que las potencias occidentales han iniciado en contra de Rusia. Por ello, el embajador ruso Víktor Koronelli reconoció la actitud tolerante y abierta del Gobierno mexicano y aseguró que "México es de los países que nunca van a contestar ‘yes, sir’", en alusión a la negativa del país latinoamericano a doblegarse ante los intereses de Estados Unidos. En respuesta, Ken Salazar afirmó que, "cuando se ataca a la familia, se une la familia". "Entre México y Estados Unidos no puede haber diferencias, tenemos que hacer lo mismo que hicieron los países en la época de la Segunda Guerra Mundial", añadió el embajador norteamericano.

