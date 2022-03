https://mundo.sputniknews.com/20220310/la-embajadora-de-ucrania-insta-a-mexico-a-sumarse-a-las-sanciones-contra-rusia-1122944893.html

La embajadora de Ucrania insta a México a sumarse a las sanciones contra Rusia

"Esperamos que México se una a las acciones de la comunidad internacional, como son las sanciones económicas, el aislamiento y la exclusión de Rusia de todos los foros posibles", apuntó la diplomática.Dramaretska aseveró que el pueblo de Ucrania no aceptará ningún ultimátum del que llamó el régimen criminal del Kremlin. Además, la representante en México del Gobierno de Volodímir Zelenski también pidió el envío de ayuda humanitaria desde el país americano a Ucrania para sobrellevar la situación en el territorio europeo.Dramaretska rompió en llanto durante su participación en el recinto legislativo al describir el bombardeo de ciudades ucranianas."Ayer mismo observábamos las imágenes del atroz bombardeo ruso al hospital de maternidad de Mariúpol, tres personas murieron, incluida una niña, 17 resultaron heridas", apuntó y criticó la manera en que expuso el caso el titular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov , quien rechazó rotundamente tales acusaciones. A su vez, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, general mayor Ígor Konashénkov, confirmó oficialmente que el presunto ataque ruso contra un hospital de maternidad en la ciudad ucraniana de Mariúpol es una falsificación destinada a promover los ánimos antirrusos en Occidente.La embajadora también agradeció la postura de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se sumó a la resolución de la asamblea general de exigir el cese inmediato de las acciones militares rusas en territorio ucraniano."Las acciones militares de las fuerzas armadas rusas amenazan con desatar la mayor catástrofe nuclear en Europa, más de 2.000 civiles ucranianos murieron y resultaron heridos, entre ellos niños y mujeres", aseveró.Además, sostuvo que el conflicto con Rusia ha generado el desplazamiento de casi 2 millones de ucranianos, una situación de escala mundial, apuntó.Postura oficial del Gobierno de AMLOEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha descartado en repetidas ocaciones que el país latinoamericano vaya a imponer sanciones económicas o comerciales en contra del Gobierno de Rusia, en medio del conflicto que se vive en Europa del Este.Además, reconoció que existe mucha desinformación en torno al conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania."En general es un tiempo decadente en el manejo informativo. No sólo en este caso, sino en todo, en el manejo, por ejemplo, de la información sobre la intervención de Rusia a Ucrania. Hay mentiras al por mayor, notas falsas, imágenes falsas. Es una vergüenza", dijo el mandatario en su conferencia matutina del 28 de febrero.México se ha declarado en contra de la operación militar rusa y la calificó como una invasión.Operación militar rusa en UcraniaEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varios paquetes de sanciones individuales y sectoriales que, por vez primera, se extienden al presidente Vladímir Putin y al ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, prevén la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.El 28 de febrero, las delegaciones de Rusia y Ucrania se reunieron para negociar en una localidad próxima a la frontera bielorruso-ucraniana. No hubo resultados tangibles al término del encuentro, pero las partes anunciaron que continuarán el diálogo tras una serie de consultas. Hasta la fecha se han celebrado tres reuniones.

