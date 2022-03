https://mundo.sputniknews.com/20220325/rusia-responde-a-washington-quienes-son-los-1000-diplomaticos-de-eeuu-que-trabajan-en-mexico-1123610311.html

Rusia responde a Washington: "¿Quiénes son los 1.000 diplomáticos de EEUU que trabajan en México?"

La Embajada de Rusia en México criticó las versiones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sobre un supuesto despliegue de espías rusos en territorio... 25.03.2022, Sputnik Mundo

Las acusaciones hechas por la Administración de Joe Biden sobre un presunto sistema de espionaje ruso en México "no tiene ningún fundamento", aseguró el aparato diplomático del país gobernado por Vladímir Putin. Esta postura es divulgada un día después de que el jefe del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Glen VanHerck, afirmara que Moscú tiene a su grupo más grande de espías militares en suelo mexicano, con el objetivo de extraer información clasificada de Washington. La pregunta fue dirigida específicamente al embajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien un día antes advirtió que México y Rusia no pueden ser pueblos hermanos. "Tenemos que estar en solidaridad con Ucrania y contra Rusia. El embajador de Rusia estuvo ayer [23 de marzo] y dijo que México y Rusia son cercanos, eso nunca puede pasar, nunca puede pasar", dijo Salazar frente a los diputados mexicanos, quienes organizaron el Grupo de Amistad México-Rusia.La Embajada rusa manifestó su desacuerdo con la postura del diplomático estadounidense, ya que con esas palabras, dijo, se infringe el principio de soberanía de México. Asimismo, Rusia recriminó al Gobierno de Biden cuando Estados Unidos decidió quitarle la mitad de su territorio a México durante los primeros años del país latinoamericano como nación independiente. "Diciendo que 'México cuenta con distintos grupos de amistad, pero México no tiene una amistad como lo que tiene con Estados Unidos', ¿tiene en cuenta la anexión por parte de Estados Unidos, 'el mejor amigo’ de México', la mitad de su territorio nacional en el siglo XIX?", se lee en el comunicado.

