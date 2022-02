https://mundo.sputniknews.com/20220224/el-presidente-de-eeuu-autoriza-nuevas-sanciones-y-restricciones-a-las-exportaciones-a-rusia-1122222000.html

Biden anuncia nuevas sanciones y amenaza a Rusia con corte de relaciones

Biden anuncia nuevas sanciones y amenaza a Rusia con corte de relaciones

El presidente de EEUU, Joe Biden, autorizó nuevas sanciones y restricciones a las exportaciones a Rusia, así como amenazó con cortar las relaciones con el país... 24.02.2022, Sputnik Mundo

Si Rusia continúa en este camino implicará una "ruptura completa" de relaciones con EEUU, afirmó el mandatario."Hay una ruptura total en este momento en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia si continúan en el camino en el que están", planteó Biden.EEUU diseñó nuevas sanciones para maximizar el impacto a largo plazo en Rusia.Asimismo, EEUU limitará la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, euros y yenes.EEUU estima que cortará más de la mitad de las importaciones de alta tecnología de Rusia, afirmó Biden.Además, EEUU está bloqueando otros cuatro grandes bancos rusos, incluido VTB.El presidente de EEUU, Joe Biden, declaró este jueves que retirar a Rusia del sistema financiero internacional SWIFT es siempre una opción, pero no una que Europa desee tomar en este momento."Siempre es una opción, pero ahora mismo no es la posición que el resto de Europa desea adoptar", dijo el mandatario en un prensa desde la Casa Blanca.Nuevas sanciones de Estados Unidos a Rusia afectarán también su programa espacial.Las nuevas sanciones de EEUU van a impedir que Rusia se financie y crezca militarmente, sostuvo Biden.El presidente de EEUU afirmó que la alternativa de sancionar al presidente ruso, Vladímir Putin, está sobre la mesa."Está sobre la mesa", dijo Biden.El mandatario estadounidense afirmó estar preparado para responder si Rusia realiza ciberataques contra Estados Unidos.Biden enfatizó que EEUU utiliza herramientas para proteger a sus ciudadanos del aumento del precio de la gasolina.Biden apuntó que las tropas de EEUU no están y no estarán involucradas en el conflicto con Rusia en Ucrania."Nuestras fuerzas no están ni estarán involucradas en un conflicto con Rusia en Ucrania. Nuestras tropas no van a Europa para luchar en Ucrania, sino para defender a nuestros aliados de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] y tranquilizar a esos aliados en el este", dijo el mandatario.Biden dice que horas después de "operación rusa" la OTAN autorizó un plan de respuesta para permitir el desplazamiento de tropas cuando sea necesario.Asimismo, EEUU proporcionará ayuda humanitaria a Ucrania."Hablé anoche con el presidente [Volodímir] Zelenski de Ucrania y le aseguré que Estados Unidos, junto con nuestros aliados y socios en Europa, apoyará al pueblo ucraniano en la defensa de su país. Proporcionaremos ayuda humanitaria para aliviar su sufrimiento", dijo Biden.Biden aseguró que es este momento no tiene planes de hablar con Putin."No tengo planes de hablar con Putin", aseguró el mandatario.El mandatario considera que el presidente ruso irá más allá de Ucrania. Según Biden, Putin tiene ambiciones más grandes que Ucrania, quiere reestablecer la URSS.Las sanciones de EEUU también afectarán la industria aeroespacial rusa.Biden afirmó que autoriza el despliegue de fuerzas estadounidenses adicionales en Alemania como parte de las fuerzas de la OTAN.El presidente de EEUU dijo que su Gobierno está trabajando para prevenir el incremento de los precios del petróleo en el marco de las operaciones militares de Rusia en Ucrania, y adelantó que de ser necesario liberará las reservas estratégicas de crudo de su país.

