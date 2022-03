https://mundo.sputniknews.com/20220320/puede-occidente-prescindir-de-las-materias-primas-rusas-1123352111.html

¿Puede Occidente prescindir de las materias primas rusas?

¿Puede Occidente prescindir de las materias primas rusas?

Occidente es muy dependiente del petróleo, el gas, los minerales, los metales y los fertilizantes rusos.

Los expertos coinciden en que prescindir de las materias primas rusas no será nada fácil para los países occidentales porque ahora les tocará sustituirlas por otras que difícilmente encontrarán disponibles en las cantidades que necesitan en otros lugares.Al ser el país más grande del mundo, Rusia es uno de los más ricos en materias primas. Durante años se ha posicionado como el mayor productor y exportador de gas natural del mundo y el segundo de petróleo. Varios expertos creen que si Moscú responde a Occidente con las mismas sanciones y deja de exportar energía, estallaría una crisis mundial.Además de petróleo y gas, Rusia extrae carbón, hierro, apatita, sales de potasio, fosforitas, diamantes, cobre, oro, níquel y platino, aluminio, titanio y cromo. Todos estos elementos son importantes para la exportación. Además, es el primer productor mundial de diamantes; el segundo de cobalto, vanadio y platino; el tercero de oro, níquel y azufre; el cuarto de plata y fosfatos, y el quinto de mineral de hierro. Rusal es el líder entre las fundiciones de aluminio, Norilsk Nickel produce más níquel y paladio que cualquier otra empresa del mundo, y VSMPO-Avisma tiene el récord de titanio.Agregó que el níquel, el cobalto, el platino y el paladio tampoco van bien, ya que las sanciones impuestas a Norilsk Nickel supondrán una auténtica conmoción porque no existe un sustituto cabal para esta empresa."La brasileña Vale no podrá satisfacer la demanda mundial de níquel y la japonesa Sumitomo tampoco podrá satisfacer todos sus pedidos de cobalto. Por no hablar de la demanda de platino y paladio. Como consecuencia, en EEUU y Europa se producirá un desplome de las entregas de acero inoxidable y la correspondiente caída de la producción de automóviles y productos petrolíferos", indicó Jazanov.¿Qué le queda a Occidente sin materias primas rusas?"En caso de abandono de los productos rusos, solo el mercado occidental del paladio, el titanio y el cromo se verá significativamente afectado", precisó el experto en minería y metalurgia Ígor Petrov a tiempo de recordar que Rusia tiene una cuota del 25%-35% del mercado mundial de estos productos, por lo que sustituirlos a corto plazo será extremadamente difícil.Además, Rusia suministra paladio a EEUU, Japón, Alemania y otros países industrializados. El metal se utiliza como catalizador en el craqueo de petróleo y la síntesis orgánica, así como en la electrónica. Los principales consumidores de titanio ruso son Boeing, Airbus, Safran SA, Rolls-Royce y otros importantes fabricantes de aviones y motores.En opinión del experto, Rusia tiene entre el 5% y el 10% del mercado mundial en lo que refiere a otros metales no ferrosos y por eso para las empresas occidentales la situación no será crítica, pero esto afectará a la producción rusa porque tendrá que redirigir los suministros de aluminio, níquel y cobre del mercado exterior al mercado nacional.Canadá y EEUU producen su propio aluminio, mientras que China podría sustituir a Rusia en las importaciones de este metal. Además, el experto recordó que Canadá tiene grandes depósitos de níquel, pero Indonesia tiene las mayores reservas y que Rusia es el sexto productor mundial de cobre, mientras que Chile está a la cabeza con un amplio margen, ya que tiene una cuota del 35% del mercado mundial y puede aumentar fácilmente su producción."Existe una situación similar con ciertos tipos de materias primas utilizadas en la metalurgia, que Rusia siempre ha exportado a Europa. Por ejemplo, Bolivia podría sustituirlo en el suministro de wolframio. Luego habrá que pensar en cómo crear las instalaciones necesarias para procesar el material en suelo ruso", detalló Petrov.Si bien los expertos difieren respecto a los metales rusos, todos coinciden al afirmar que Europa no podrá prescindir de los fertilizantes minerales, que en su mayoría se importan al mercado europeo desde Rusia y Bielorrusia. Su producción requiere gas natural, y a su precio actual incluso las pocas empresas que operan en Europa se arriesgan a la quiebra.El experto advirtió que esto tendrá consecuencias en el rendimiento de las cosechas que disminuirán, lo que provocará la escasez de alimentos y una gran espiral de inflación. Mientras, los productores rusos desviarán los flujos de energía hacia China, India y América Latina, donde no se negarán a comprar los nuevos volúmenes."Estados Unidos compra fertilizantes de fósforo a Rusia. Es poco probable que puedan sustituirlos por sus propios productos, cuya calidad es mala", continuó el experto.Recordó que en Rusia los fertilizantes fosforados se producen a partir de apatita y en EEUU a partir de fosforitas. Es por eso que el cambio a los fertilizantes fosforados afectará inevitablemente a la calidad de los productos agrícolas, perjudicando a los agricultores estadounidenses.Para Washington, cortar el suministro de uranio ruso será otra cuestión delicada, ya que en la actualidad cerca de la mitad del uranio de las centrales nucleares estadounidenses procede de Rusia, Kazajistán y Uzbekistán porque EEUU no tiene su propia planta de procesamiento de uranio. Es por eso que la Casa Blanca lo ha retirado de la lista de productos energéticos sujetos a la prohibición de importar de Rusia.El rol de los lazos internacionales y la complementaciónRusia exporta a Occidente principalmente materias primas de bajo valor añadido, como concentrados y metales primarios, y recibe a cambio productos de alta tecnología. Por ejemplo, polvos metálicos para la impresión en 3D y la pulverización de plasma, muy demandados en la industria rusa del motor o para producir electrodos de alta calidad, sin los cuales es imposible la producción de acero eléctrico.Otra cuestión es la cooperación de las empresas rusas con las europeas y estadounidenses. Por ejemplo, los carbonatos de metales de tierras raras producidos en Rusia se suministran a Estonia, donde hay una empresa que los separa. Una parte importante del producto acabado va a EEUU, ya que para ellos es una de las pocas fuentes de tierras raras que no son de origen chino.En tanto, Jazanov sostiene que Occidente está preocupado por el suministro de petróleo y gas de Rusia, a pesar de que Moscú continúa cumpliendo con todas sus obligaciones internacionales, pero si decidiera responder a las sanciones con las exportaciones de energía, las consecuencias para la economía mundial serían muy graves.

