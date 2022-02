https://mundo.sputniknews.com/20220228/paraguay-no-considera-muy-sensato-romper-relaciones-con-rusia-1122406518.html

Paraguay no considera "muy sensato" romper relaciones con Rusia

Paraguay no considera "muy sensato" romper relaciones con Rusia

MONTEVIDEO (Sputnik) — El canciller paraguayo, Euclides Acevedo, reafirmó la posición de su país de condenar la violación de la integridad territorial de... 28.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-28T18:03+0000

2022-02-28T18:03+0000

2022-02-28T18:03+0000

américa latina

paraguay

rusia

europa

mercosur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107104/01/1071040114_0:46:1002:610_1920x0_80_0_0_00630524c00ad2eace8ccc9b58036e2b.jpg

"Eso de retirar y romper relaciones diplomáticas no me parece muy sensato", declaró el funcionario a la radio local Ñandutí al ser consultado por el llamado de Volodímir Zelenski a que la mayoría de los países corten lazos con Moscú.Además, dijo que romper relaciones diplomáticas va en contra de lo que se busca que es "la negociación y la paz".A su entender, lo que hay que hacer es "tratar de buscar lo antes posible el restablecimiento del derecho internacional" y respetar los Acuerdos de Minsk.Respecto a la postura de Paraguay sobre la situación entre Moscú y Kiev consideró que "no es otra que ser consecuente con su línea pacifista, de no agresión, de solución diplomática de los conflictos y, por su puesto, condenar también la invasión y la violación de la integridad territorial de Ucrania".Asimismo informó que el mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez, quien ejerce la Presidencia pro témpore del Mercado Común del Sur (Mercosur), propuso emitir una declaración conjunta del bloque, primero abogando por la solución diplomática del conflicto y luego de condena de lo que consideran una invasión, pero no tuvo el respaldo de Brasil.Acevedo añadió que "el mismo veto entre comillas" lo puso Brasil en Prosur (Foro para el Progreso e Integración de América del Sur).Paraguay suspendió el envío de carne a Rusia debido al aumento de las tensiones en la región.Al respecto, el canciller dijo que Paraguay trabaja para ingresar al mercado norteamericano y así como para ampliarlo a otros países.De todas formas aseguró que no quieren descuidar el comercio con Rusia, y por eso, además de pedir el cese el fuego por las vidas humanas, su país aboga por una resolución del conflicto para poder continuar sus negocios con Moscú.Finalmente se refirió a los connacionales que residen en Ucrania y dijo que las dos personas que querían abandonar el país lo concretaron, mientras que quienes permanecen es porque así lo desean.Respecto a los estudiantes paraguayos que viven en Rusia informó que quienes estaban en zonas de conflicto fueron evacuados en Moscú, y que ninguno de ellos desea abandonar el país euroasiático.El 24 de febrero, el presidente ruso, Vladímir Putin, lanzó una operación militar especial en el este de Ucrania tras reconocer a las Repúblicas populares Donetsk y Lugansk como independientes y acudir a un pedido de auxilio de sus autoridades por continuos bombardeos de Kiev.Putin aseguró que el objetivo es proteger a las personas que "a lo largo de ocho años sufren vejaciones y genocidio por parte del régimen de Kiev".

https://mundo.sputniknews.com/20220223/paraguay-insta-a-lograr-una-solucion-pacifica-y-negociada-a-la-crisis-de-ucrania-1122128072.html

https://mundo.sputniknews.com/20220224/los-paises-de-america-latina-reaccionan-a-la-operacion-militar-ruso-en-donbas-1122205636.html

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paraguay, rusia, europa, mercosur