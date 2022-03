https://mundo.sputniknews.com/20220314/imposibles-de-reemplazar-los-bienes-rusos-indispensables-para-occidente-1123056063.html

Imposibles de reemplazar: los bienes rusos indispensables para Occidente

Hay una serie de bienes en las exportaciones rusas de los que Occidente no puede prescindir. Negarse a importarlos puede tener consecuencias extremadamente... 14.03.2022, Sputnik Mundo

En particular, una posible restricción o prohibición de la exportación de fertilizantes puede desequilibrar no solo el mercado alimentario europeo, sino el mercado mundial, provocando escasez y aumento de los precios de los productos, señaló a la agencia Prime María Maksákova, jefa del Departamento de Relaciones Económicas Internacionales que lleva el nombre de N.N. Liventsev, en la Universidad de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO).Rusia se encuentra entre los 5 principales productores mundiales de fertilizantes minerales, con más de 2/3 de los productos de la industria exportados, y la participación del país en el suministro de fertilizantes es de aproximadamente el 15% de las exportaciones mundiales.Las contrasanciones rusas también pueden aplicarse a aquellas posiciones que aún no se ven afectadas por las restricciones occidentales: níquel, paladio, aluminio, otros metales y materias primas.Mientras tanto, las sanciones son una oportunidad para llevar a cabo una reestructuración efectiva del mercado interno, así como para dar oportunidad a las empresas locales de realizar su potencial, opina por su parte un politólogo, miembro del club de expertos "Digoria" Ilya Geraskin citado por Life."En primer lugar, las sanciones no se tratan de restricciones, sino de oportunidades. Oportunidades para reconstruir efectivamente el mercado interno y dar a las empresas locales la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial", concluyó el politólogo.

