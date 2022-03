https://mundo.sputniknews.com/20220311/populares-europeos-reniegan-del-pacto-con-la-ultraderecha-en-espana-1122983345.html

Populares europeos reniegan del pacto con la ultraderecha en España

MOSCÚ (Sputnik) — Los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) no están conformes con el pacto formado entre el Partido Popular (PP) español y el partido de... 11.03.2022, Sputnik Mundo

españa

europa

El acuerdo entre el conservador PP y VOX abre un nuevo episodio en la política nacional, ya que por primera vez el partido liderado por Santiago Abascal consigue un lugar en un gobierno regional en España.Según los medios españoles, la formación formación de derecha española VOX ostentará la vicepresidencia del Ejecutivo liderado por el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP), así como la presidencia del Parlamento de Castilla y León, que con 2,3 millones de habitantes es el sexto territorio más poblado de España.Todo esto mientras el PP atraviesa un cambio de liderazgo después de la dimisión de su máximo líder, Pablo Casado, por las acusaciones de haber espiado a su compañera de partido y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Rechazo en parísLa noticia sorprendió a Casado en París, donde se celebraba la reunión de los populares europeos, que expresaron su malestar por un pacto que para Tusk supone una rendición."Fue una sorpresa triste para mí, porque nuestro colega Pablo Casado, que renunció a su cargo en el PP, nos garantizó personalmente que mantendría el Partido Popular en la centroderecha en España, fuera de este tipo de acuerdos con los radicales de extrema derecha como VOX", afirmó el presidente del PPE y expresidente del Consejo Europeo.Para Tusk, el nuevo escenario en Castilla y León es "una señal muy fuerte" de que desde el PPE se debe "luchar contra estos deseos de construir un poder político que aparentemente es más grande, pero que al final del día resulta una capitulación".Otros dirigentes del partido como Manfred Weber, presidente del grupo del PPE en la Eurocámara, o Michel Barnier, ex negociador europeo del Brexit, corroboraron la negativa de la derecha europea a formar alianzas con partidos de ultraderecha.Un acuerdo sin precedentesEl presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se unió a los mensajes de los populares europeos calificando el acuerdo del PP y VOX de una "pésima noticia para la democracia española y también para el propio Partido Popular".A juicio del líder del Ejecutivo español se trata de una decisión que los conservadores "van a pagar caro en términos políticos" porque "va a haber mucha gente, incluso votantes del PP que no entiendan que abran la puerta por primera vez en la historia democrática del país a un Gobierno de la ultraderecha".Tras la repercusión que las palabras de Tusk tuvieron en los medios españoles, Weber se lanzó a Twitter para puntualizar que el PPE no necesita "lecciones de un presidente que gobierna con la extrema izquierda y los separatistas".El máximo representante del PPE en la Eurocámara también trasladó todo su apoyo al que se perfila como nuevo presidente del PP español, Alberto Núñez Feijóo, que será el próximo en sentarse en la mesa con los líderes populares europeos en sustitución del saliente Pablo Casado.Por parte del partido aludido y satisfecho por el pacto con el PP, la portavoz de VOX en Madrid, Rocío Monasterio, se limitó a calificar las declaraciones de Tusk de "pataleta de perdedores".Desde su creación en 2014, la formación estuvo calificada por expertos de derecha radical y se caracterizó por su fuerte discurso contra los menores migrantes no acompañados o el negacionismo de la violencia de género, entre otras polémicas.En las últimas elecciones generales, celebradas en noviembre de 2019, VOX afianzó su lugar en el Parlamento español tras convertirse en la tercera fuerza política más votada y obtener 52 de los 350 escaños en la Cámara baja.

