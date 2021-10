https://mundo.sputniknews.com/20211013/derecha-dura-al-estilo-vox-panistas-alistan-un-nuevo-proyecto-politico-en-mexico-1117076080.html

"Derecha dura" al estilo Vox: panistas alistan un nuevo proyecto político en México

La exdiputada panista Elsa Méndez aseguró que ya se está consolidando un proyecto político que se convierta en la "verdadera derecha", inspirado por el partido... 13.10.2021, Sputnik Mundo

américa latina

partido acción nacional (pan)

vox

extrema derecha

méxico

La exlegisladora afirmó que tras la visita de Santiago Abascal, presidente de Vox, al Senado de la República se comenzó a trabajar en un proyecto que emule al partido español o sea equivalente al Tea Party de Estados Unidos.La plataforma política de este proyecto, explica Méndez, estaría en contra del matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el aborto y el reconocimiento de las identidades trans, causas contra las que también lucha Vox."Coincidimos en la gran mayoría, hay algunos proyectos que inclusive compartimos, que fueron polémicos y aquí no avanzaron precisamente porque lo asociaban con un partido de ultraderecha. Entonces sí hay coincidencia, por supuesto, y creemos que es un modelo que se podría perfectamente tener en nuestro país", afirmó la exdiputada.Detalló que han encontrado respaldo en estados como Querétaro, Chihuahua, Sonora, el Bajío y en Nuevo León, donde Carlos Leal, diputado local, también defiende el proyecto para hacer frente a la "derechita cobarde"."Lo que vino a hacer Santiago Abascal fue desenmascarar realmente qué es el Partido Acción Nacional, que se deslinda fácilmente de esta agenda y que pide incluso disculpa: cuántos comunicados vimos a través de la dirigencia, de senadores en lo particular y de cómo dijeron que estábamos equivocados, que no sabíamos lo que firmábamos", recordó Méndez en entrevista para Sin Embargo.Por su parte Mario Fernández Márquez, secretario general de Sublevados, organización civil defensora de "las libertades fundamentales y difunde el pensamiento conservador en la sociedad" que participó en el encuentro con Vox, afirmó que ya cuentan con alianzas con políticos, la mayoría del PAN, ya que buscan que el blanquiazul se aleje del centro y se vuelva de derecha, al menos, hasta 2025 cuando ya se puedan registrar nuevos partidos políticos,

Jose Gutierrez Esta diputada debe ser expulsada del PAN. Pretende que se convierta en la caricatura que ven sus enemigos. Esta pobre es tan inteligente como el amlo. Deberian adoptarla en morena. 1

Jose Gutierrez La exdiputada y los otros alcornoques son el equivalente del amlo, pero disfrazados de derecha. 1

méxico

