La relación México-EEUU: ¿peligra por decisión de AMLO de no imponer sanciones a Rusia?

Aunque condena la presencia militar del Kremlin en Ucrania por su criterio pacificista y no injerencista, la posición oficial del Gobierno de México ante el... 07.03.2022, Sputnik Mundo

-En sentido contrario, el Gobierno de Estados Unidos, que encabeza Joe Biden, es de abierta confrontación con Vladímir Putin, presidente de Rusia, a quien la Casa Blanca califica de atentar contra el mundo libre y el orden internacional.Con más de 3.000 kilómetros de frontera y millones de connacionales repartidos entre ambos territorios, además de una alianza comercial compleja y una historia común, la relación entre México y Estados Unidos es, por lo menos, irrenunciable.No obstante, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado que no romperá relaciones con el Gobierno de Putin, ni emitirá sanciones contra Rusia, ni busca deteriorar el diálogo binacional.¿Esta postura conciliatoria pone a Palacio Nacional en confrontación con Washington? Sputnik conversó con la maestra Raquel Saed, académica de la Universidad Iberoamericana y especialista en la relación entre México y Estados Unidos, para esclarecer esta sospecha."Las relaciones entre México y EEUU son muchas y muy complejas"No sólo a nivel político y de cooperación, ambos países tienen un enlace muy complicado, señala la académica, sino que sus vínculos de carácter cultural y social son muy profundos."Las relaciones entre México y Estados Unidos son tan complejas en general, tanto socialmente, políticamente, la cooperación, eso no deteriora por ejemplo las relaciones políticas que hay entre Estados por ejemplo o incluso a nivel de cooperación entre los dos Gobiernos", inicia la especialista en entrevista."¿Qué podría hacer?, que pudiera haber algún extrañamiento, eso sí pudiera ser. Lo que preocuparía nada más un poco ahora es que México no ha bloqueado su espacio aéreo para los vuelos de los aviones rusos, donde pudiera ser ahí un problema de seguridad para Estados Unidos", estima Saed.La también articulista de El Universal opina que, por su posición geopolítica, México teóricamente podría ser utilizado en estos momentos para que ciudadanos rusos ingresen vía Aeroméxico a Houston o incluso Washington."Lo cual puede significar un problema, pero bueno, la seguridad y la parte de la inteligencia de Estados Unidos seguramente estarán al pendiente", declara.No obstante estos aspectos, evalúa que las relaciones mexicanoestadounidenses no parecen encarar un riesgo de ruptura.Presiones de Washington para alinear a México a la OTANCuestionada sobre la posibilidad de que Biden presione a López Obrador para que asuma un pronunciamiento al de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en choque abierto contra Moscú y declarado respaldo al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, la universitaria pondera difícil este escenario.Saed recordó que en el conflicto no sólo está involucrada la gestión de Biden sino la OTAN y la Unión Europea, que implica la participación de países como Suecia a pesar de no estar inscritos en la organización atlantista."Más que ver la relación México—Estados Unidos (hay que pensar) cuál es la posición de México ante el mundo y si está observando a Rusia como un país invasor y agresor, que no hay ningún pretexto para invadir a Ucrania, o si está viendo algunos beneficios en apoyar a Rusia", apunta.Tradicional, histórica, la relación entre Rusia y MéxicoLa revolución rusa de 1917 fue reivindicada por luchadores sociales mexicanos como Ricardo Flores Magón y Emiliano Zapata, el presidente Lázaro Cárdenas impulsó modelos socialistas de inspiración soviética, el novelista José Revueltas admiró el arte ruso y Diego Rivera recorrió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), entre otros episodios bilaterales.Además, el militar y escritor León Trotski se exilió en Coyoacán ante su rivalidad con Iósif Stalin, junto con otras escenas del vínculo sostenido entre ambos países durante décadas.En perspectiva de este pasado, se cuestionó a la profesora Saed sobre el estatus de la relación bilateral existente hoy entre Rusia y México."Aquí lo más importante es el tema de la cooperación económica, yo no sé si va por ahí, pero me extraña mucho la posición de presidente López Obrador, Rusia le donó muchísimas vacunas a México, Rusia tal vez le esté ayudando con cierto tipo de cosa, como armamento a México", especula."Aquí hay más una relación de intereses que de otra cosa", expone, además de considerar que existe una afinidad política entre López Obrador y Putin porque ambos tratan de influir en la opinión pública que se tiene de ellos."De alguna manera él trata de influir en la población y la opinión pública en general y observa a las masas más que observar las diferencias o la situación que más le convendría a Rusia, en el caso de México igual, lo que más le convendría a México", apunta.Sin soslayar estos enlaces históricos entre Moscú y la Ciudad de México, Saed llama la atención sobre el vínculo mucho más profundo con la política y la cultura estadounidense, incluso a través de acuerdos multilaterales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)."La diferencia en escala es enorme", subraya."Hay una influencia cultural en los dos lados, aquí también en México hay varios millones de estadounidenses que viven aquí en México. Esta relación es muy fuerte, muy simbiótica", considera.México tiene una tradición mediadora, lo que consolida liderazgo"Una de las cosas importantes es que México participa por ejemplo como negociador, mediador", asevera y ejemplifica su papel en los diálogos entre La Habana y Washington, o bien sus contribuciones a la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), suscritos en 2016."Pero una de las cosas que los internacionalistas conocemos es que cuando un país se pone en posición de mediador, donde no toma partido, es un país que puede tomar un papel de liderazgo", destaca.En Latinoamérica, por ejemplo, antes de la presidencia confrontativa de Jair Bolsonaro Brasil buscó tener esa postura de mediación incluso antes de Luiz Inácio Lula da Silva, durante la gestión de Fernando Henrique Cardoso, quien gobernó el país entre 1995 y el 2002, recuerda la académica y también articulista del diario Reforma."México es en donde se tendría que parar, sin embargo creo que hoy en día hay muchos países de la región que lo superan, precisamente porque si México toma una postura de alinearse con un país y no con otro, sin la intervención de la mediación, pues entonces eso no está siendo parte de su tradición", califica.La universitaria considera, pues, que la posición oficial mexicana encarna contradicciones al buscar mantenerse en buenas condiciones con las partes involucradas en el conflicto.

