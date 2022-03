https://mundo.sputniknews.com/20220310/el-ministerio-de-defensa-califica-de-provocacion-montada-presunto-ataque-ruso-contra-mariupol-1122920621.html

El Ministerio de Defensa califica de provocación montada presunto ataque ruso contra Mariúpol

MOSCÚ (Sputnik) — El presunto ataque ruso contra un hospital maternal en la ciudad ucraniana de Mariúpol es una falsificación destinada a promover los ánimos...

Según Konashénkov, la aviación rusa no ha realizado tarea alguna para destruir objetivos en tierra en el área de Mariúpol.A su vez, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Rusia ya presentó evidencias de que el hospital desde hace tiempo servía como base para el batallón nacionalista Azov (prohibido en Rusia) y otros radicales, que expulsaron a todas las mujeres embarazadas, enfermeras y el personal de servicio.El 9 de marzo, en internet se difundieron imágenes de un hospital materno-infantil destruido en Mariúpol. Kiev atribuyó el ataque al Ejército ruso.La semana pasada la organización internacional humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) calificó de catástrofe humanitaria la situación en la ciudad, afirmando que los hospitales, supermercados y edificios residenciales fueron dañados seriamente.Según MSF, en Mariúpol no hay agua potable, electricidad ni calefacción, casi no hay alimentos, el servicio telefónico e internet no funcionan.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general.Numerosos países condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales, incluido el cierre de su espacio aéreo para los aviones rusos.

ucrania

