https://mundo.sputniknews.com/20220307/por-que-el-feminismo-y-la-defensa-del-medioambiente-van-de-la-mano-1122762311.html

¿Por qué el feminismo y la defensa del medioambiente van de la mano?

¿Por qué el feminismo y la defensa del medioambiente van de la mano?

Dos jóvenes reflexionan sobre el rol de las mujeres en la lucha contra el cambio climático, en el marco del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo (8M).

2022-03-07T22:10+0000

2022-03-07T22:10+0000

2022-03-07T22:10+0000

zona violeta

sociedad

medioambiente

honduras

greenpeace

mujeres

feminismo

día internacional de la mujer y la niña en la ciencia

conferencia de la onu sobre cambio climático de 2021 (cop26)

calentamiento global

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1122765107_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_341dbcd2d0d2fd9294e69c2869344eb3.jpg

¿Por qué el feminismo y la defensa del medioambiente van de la mano? Dos jóvenes reflexionan sobre el rol de las mujeres en la lucha contra el cambio climático, en el marco del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo (8M).

Las mujeres han tenido desde siempre un vínculo especial con la naturaleza porque sobre ellas ha recaído la dura tarea de los trabajos de sostenimiento del hogar. Trabajos pesados como la recolección de agua, la plantación y cosecha de alimentos, el uso de plantas medicinales, o las pequeñas huertas domésticas han sido asignadas a ellas.Con el avance en los daños al planeta, las mujeres y las niñas se han enfrentado a más dificultades para obtener alimentos y mejores condiciones de salubridad. En consecuencia, corren riesgos en su salud y de exposición a climas extremos. Esto explica también el motivo por el cual las mujeres tomaron un rol crucial en la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.La Cumbre sobre la Acción Climática realizada en Glasgow (Reino Unido) a finales de 2021 tuvo a los jóvenes y sus reclamos como protagonistas de la COP26. Una de ellas fue Isabella Boquín, de 17 años, miembro de la organización Fridays for Future en Honduras. Esta organización tiene sedes en gran parte del mundo y reúne a jóvenes que luchan por la protección del medio ambiente.Isabella lleva el "gen" ecologista gracias a sus abuelos que le inculcaron muchos hábitos de cuidados y contacto con la naturaleza. Pero en su casa, donde vive junto a sus padres y hermano, al inicio le costó concientizarlos sobre la importancia de acciones como no usar bolsas plásticas o reducir el uso de elementos descartables, algo que también ella practica en su día a día.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

honduras

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, medioambiente, honduras, greenpeace, mujeres, feminismo, día internacional de la mujer y la niña en la ciencia, conferencia de la onu sobre cambio climático de 2021 (cop26), calentamiento global