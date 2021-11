https://mundo.sputniknews.com/20211105/viernes-por-el-futuro-esta-cop26-es-la-ultima-oportunidad-de-hacer-algo-por-el-planeta-1117931403.html

Viernes por el futuro: "Esta COP26 es la última oportunidad de hacer algo por el planeta"

Viernes por el futuro: "Esta COP26 es la última oportunidad de hacer algo por el planeta"

El movimiento Fridays for Future reclamó acciones climáticas urgentes a los gobiernos participantes de la cumbre del clima de la ONU. En tanto, en Perú el nuevo gabinete fue avalado por el Congreso. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

2021-11-05T19:46+0000

2021-11-05T19:46+0000

2021-11-05T19:46+0000

'en órbita'

medioambiente

clima

glasgow

cambio climático

jóvenes

congreso de perú

perú

greta thunberg

pedro castillo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/spa/1117931403.jpg?1636141567

La activista sueca Greta Thunberg lideró a miles de jóvenes en una gran movilización en Glasgow (Escocia), sede de la cumbre del clima de la ONU, la COP26. La joven calificó al evento de "fracaso" y de un "festival de lavado de imagen de los países ricos", a raíz de los pocos avances concretos para combatir la emergencia climática.La también activista hondureña Isabella Boquin, presente en Glasgow, dijo a En Órbita que se deben tomar acciones con urgencia y menos palabras porque "el tiempo se termina".Para Boquin, esta cumbre internacional es "nuestra última oportunidad de hacer algo por el planeta. Es impresionante que estos líderes no concreten acciones, teniendo la capacidad de hacerlo".En la primera semana de la cumbre —iniciada el lunes 1— varios mandatarios realizaron discursos con el fin de contener la amenaza del cambio climático, destacando la protección de bosques, la reducción de los gases de efecto invernadero y alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono, entre otras políticas.Fridays for Future (viernes por el futuro, en español) fue una idea lanzada en 2018 por Greta Thunberg. En un comienzo, la joven realizaba los días viernes una pequeña protesta simbólica ante el Parlamento sueco.Con los años la propuesta se convirtió en un gran movimiento mundial que tiene como gran punto de encuentro las cumbres del clima de la ONU. "[La de Glasgow] fue una reunión de jóvenes empoderados exigiendo acciones de nuestros líderes", afirmó la activista entrevistada.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el comienzo de tareas del nuevo gabinete en Perú tras el voto de confianza del Congreso. Y además un diálogo con el doctor en Psicología uruguayo Jorge Bafico, sobre ciertos comportamientos de los niños a nivel mundial provocados por ver la serie El Juego del Calamar (Netflix).En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

glasgow

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medioambiente, clima, glasgow, cambio climático, jóvenes, congreso de perú, perú, greta thunberg, pedro castillo, conferencia de la onu sobre cambio climático de 2021 (cop26)