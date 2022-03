https://mundo.sputniknews.com/20220304/mexico-reitera-su-postura-no-se-impondran-sanciones-unilaterales-contra-rusia-1122650685.html

México reitera su postura: "No se impondrán sanciones unilaterales contra Rusia"

México reitera su postura: "No se impondrán sanciones unilaterales contra Rusia"

El canciller de México, Marcelo Ebrard, aseguró que la postura de México sigue siendo diplomática, a favor de la paz y bajo el principio de no intervención. 04.03.2022, Sputnik Mundo

Durante la conferencia de prensa diaria del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseveró que la posición del país ha sido muy clara respecto al conflicto que se vive en Ucrania y reiteró que no prevén imponer sanciones unilaterales contra Rusia. Asimismo, Ebrard señaló que a pesar de que México no tiene contempladas sanciones unilaterales, el país estaría obligado a imponer las restricciones que se aprueben en el Consejo General de la ONU. Sobre el supuesto acuerdo que la Secretaría de Economía para prohibir la exportación de tecnología a Rusia, el canciller mexicano aseveró que será el comité encargado de definir si se da o no un permiso de exportación el que defina que va a Rusia o no y el cual se regirá por la postura ya adoptada por México sobre el conflicto. El pasado 1 de marzo, el presidente mexicano descartó que el país latinoamericano vaya a imponer sanciones económicas o comerciales en contra del Gobierno de Rusia. "No vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los Gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto", respondió el mandatario ante la pregunta realizada por Sputnik.

