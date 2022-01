https://mundo.sputniknews.com/20220118/alumno-de-diego-rivera-y-ferviente-universitario-el-artista-detras-del-mural-mas-iconico-de-la-unam-1120457693.html

Alumno de Diego Rivera y ferviente universitario: el artista detrás del mural más icónico de la UNAM

Sin embargo, esta obra de arte monumental que recuerda a la cultura europea, el mundo mesoamericano, el papel de la universidad en el desarrollo del país y la historia contemporánea mediada por el átomo y la fábrica, no se irguió sola, sino que fue trazada por un artista que murió el 17 de enero de 1982, hace exactamente 40 años.Se trata del artista plástico mexicano Juan O'Gorman, que por su trabajo artístico logró fundir su nombre de manera inseparable al de la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el recinto académico más importante del país. Pero, ¿quién fue este artista?Aprendizajes con Diego RiveraNació el 6 de julio de 1905 en la Ciudad de México, aunque entre los cuatro y los siete años vivió en Guanajuato por el oficio de su padre, ingeniero químico de origen inglés e irlandés.En 1913, con la Revolución mexicana iniciada tres años antes, la familia O’Gorman regresó a la capital del país, recordó la Secretaría de Cultura federal en un artículo de divulgación publicado en 2013, cuando entonces era el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).En 1923 trabó amistad con uno de los muralistas mexicanos más icónicos y significativos del siglo XX, Diego Rivera. O’Gorman tenía entonces sólo 17 años."De su relación con Rivera surgiría su entrañable relación con Frida Kahlo, a quien había conocido en la Escuela Nacional Preparatoria (EPN)", abunda.El nacimiento de un emblema culturalEn la década de 1950, Juan O'Gorman se sumó a la construcción de la Ciudad Universitaria, el plantel más importante de la UNAM y un hito en la historia de la arquitectura nacional por su combinación con la plástica, la pintura y la escultura, estima un artículo de la Gaceta UNAM conmemorativo de los 40 años del fallecimiento del artista múltiple."Con su obra La representación histórica de la cultura (nombre del mural de la Biblioteca Central) definió el paisaje de esta casa de estudios, donde mostró su amor por el legado cultural de México, sin estereotipos", estimó la experta del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Julieta Ortiz Gaitán.Las piedras fueron recogidas por el artista plástico de distintos puntos del territorio nacional para revestir la biblioteca, recuerda la UNAM."Pensaba, y no se equivocaba, que para un mural que estaba a la intemperie debía usar una técnica resistente a la lluvia, el aire, la contaminación, y por eso optó por los mosaicos que son teselas, una técnica antiquísima", detalló Ortiz Gaitán.El muro norte de la obra se llama "El pasado prehispánico", con representaciones de dioses mexicas como Ometéotl y Tezcatlipoca; el sur es "El pasado colonial" y describe el proceso de conquista de México y la imposición de la cultura española, además de códigos del continente europeo, como los descubrimientos astronómicos de Ptolomeo y Copérnico.En el costado oriente se ubica "El mundo contemporáneo" y en el poniente "La Universidad y el México actual".Otras obrasAunque la Biblioteca Central es probablemente su obra más famosa, es también creador del mural Canción a la patria, elaborado con una técnica similar en el edificio que fue sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el cruce de Avenida Universidad y Eje Central, en la Ciudad de México.Dañado en los terremotos de 1985 y 2017, se estudia la manera de rescatar ese mural.O’Gorman también participó en la planeación del Museo Anahuacalli, ubicado en el sur de la capital del país.Además, como arquitecto construyó en 1931 el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo ubicado en Altavista, considerada una de las primeras obras funcionalistas de la arquitectura mexicana, y contribuyó a la urbanización del Pedregal de San Ángel."Pese a su éxito y reconocimiento, en 1937 dejó la arquitectura para dedicarse por completo a la pintura, por lo que elaboró el Retablo de la Independencia, así como el Retablo de la Revolución (Sufragio efectivo, no reelección), que se encuentra en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec", recuerda la UNAM."También se puede apreciar una réplica de La conquista del aire por el hombre, en el aeropuerto de Ciudad de México, única parte reconstruida de la obra que el artista creó en 1937, donde representó a Hitler y a Mussolini como serpientes", señala la investigadora de Estéticas.Las autoridades mexicanas le pidieron modificar su representación de esos líderes políticos europeos, O’Gorman se negó y la obra fue posteriormente desmontada, refiere.

