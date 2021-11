https://mundo.sputniknews.com/20211119/amlo-mete-home-run-ante-china-eeuu-y-america-latina-1118453176.html

AMLO mete 'home run' ante China, EEUU y América Latina

Sentado a la mesa con sus pares Justin Trudeau y Joe Biden, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a unificar a la región norteamericana... 19.11.2021, Sputnik Mundo

El mandatario mexicano señaló que actualmente Norteamérica concentra el 13% del mercado mundial, mientras que China ocupa el 14,4%, tras un crecimiento acelerado desde 1990. Y agregó que, de continuar la tendencia, el país asiático logrará dominar el 42% del mercado global para el 2051.Ante ese escenario, López Obrador pidió a sus pares canadiense y estadounidense garantizar la integración económica de la región, aprovechar la proximidad geográfica, la fuerza del consumo interno y fortalecer la producción para alcanzar la autosuficiencia.Pero, ¿estas declaraciones serán entendidas como un llamado a la hostilidad en Pekín? El doctor en ciencias políticas Carlos Pérez Ricart compartió su opinión con Sputnik.Una relación dinámica y compleja no se lesiona con declaraciones"López Obrador está jugando un papel estratégico en esto, tiene diálogo con China y tiene diálogo con Estados Unidos, y con los dos está intentando sacar el mejor provecho de la relación. Es una relación pragmática la que tiene con el resto de América del Norte y la que tiene con China", declara el profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).En septiembre de 2021, en el marco de la reunión de mandatarios latinoamericanos y caribeños en México durante la sexta cumbre de la CELAC, el presidente de China, Xi Jinping, aseveró que las relaciones de su país con la región entraron en una nueva etapa de igualdad, apertura y beneficio mutuo.La participación mexicana en el escenario internacional, entonces, forma un entramado complejo en el que además, agrega el también investigador en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Historia de la Universidad de Oxford, hay que recordar que las relaciones reales entre países no se dañan por declaraciones, sino que las partes las entienden en su contexto."México está jugando un papel clave en la integración de China al mundo y al mismo tiempo en la integración con América del Norte", pondera el estudioso, quien descarta una respuesta estratégica desde Pekín a la proyección de López Obrador.Mientras las inversiones fluyan, las declaraciones del presidente de México no serán un obstáculo, considera Pérez Ricart.México, ¿entra a la ayuda de EEUU en la guerra contra China?En los últimos años Estados Unidos ha protagonizado una guerra comercial directa contra China, de cara al crecimiento económico notable del país asiático, con episodios como tratar de frenar el avance de Tiktok y Huawei, a lo que podría responder el llamado del mandatario mexicano en Washington.Sin embargo, la posición de López Obrador no significa un gesto de lealtad con Washington, estima Pérez Ricarte, sino una operación estratégica que le traiga beneficios tanto por la frontera con Estados Unidos como por el Océano Pacífico, enlace con el panorama asiático y las costas chinas."México lo que está haciendo, como a lo largo de su historia, es utilizar sus poquitas herramientas e intentando leer bien el contexto mundial para sacar el mejor provecho posible, entonces casi paradójicamente lo que está haciendo México es acercarse a China para poder vender más caro a Estados Unidos su respaldo", evalúa."México está condenado a entenderse bien con Estados Unidos, entonces en última instancia van a llegar a mejores acuerdos en América del Norte, y México está jugando, está coqueteando, digamos con China, para de esta manera obtener mejores beneficios en su relación con Estados Unidos", agrega.Tres bandas: Washington, Pekín, LatinoaméricaPor los lazos históricos y el panorama implicados en el caso, probablemente estas tensiones internacionales no se resuelvan nunca, vaticina el investigador, por lo que México seguirá llamando a la integración económica, en medio del escenario."Estados Unidos va a tener que dar más a cambio para que México permanezca lo más alejado posible de los intereses chinos", dice.Además, China ha sido un referente constante en la plataforma multilateral que supone la CELAC, recuerda Pérez Ricart, y en referencias de López Obrador como las que emitió cuando pronunció un discurso acerca de la integración latinoamericana en seguimiento al llamado sueño de Simón Bolívar, en el natalicio 238 del caudillo."Y a partir de sus vínculos con China, pues mejores obras de infraestructura, menor dependencia con Estados Unidos. Es una jugada a tres bandas, México, China, América Latina, y cómo beneficiar o cómo hacer que la relación con uno u otro potencie una dinámica regional en la que México se vuelva líder de todo esto", pondera.La crisis migratoria y las relaciones interdomésticasEn su diálogo con Trudeau y Biden, López Obrador pidió a ambos mandatarios dejar de impedir el flujo migratorio franco en Norteamérica dada la evidente necesidad de mano de obra en las economías de Canadá y Estados Unidos, sin embargo las razones para rechazar al migrante se ubican en el terreno ideológico y racial, más que en motivaciones económicas.¿Puede prosperar la solicitud del presidente mexicano?"Yo creo que Andrés Manuel López Obrador peca un poco de ingenuidad al pensar que su propuesta de generar, creo que lo llama así, una suerte de Plan Marshall para América Central tiene buenos escuchas en Estados Unidos, pero bueno, no es mala la estrategia y no es malo tampoco ir con ese discurso", matiza el académico del CIDE."Otra cosa es que luego vaya a tener réditos en lo concreto, que creo que no, pero creo que tiene el diagnóstico adecuado", añade.Pérez Ricart considera que si Estados Unidos y Canadá no invierten de manera seria y suficiente en Centroamérica, con muchísimos millones de dólares para generar condiciones de habitabilidad, el tema migratorio no se va a resolver, un escenario geopolítico complejo que obliga a México a contener a hondureños, salvadoreños y guatemaltecos en Tapachula, Chiapas, en defensa de intereses estadounidenses.En cuanto al impacto político de la declaración de López Obrador que pide disolver límites al flujo migratorio en Norteamérica, Pérez Ricart pide recordar que las relaciones internacionales son siempre también interdomésticas, es decir, con resonancias y preponderancias hacia el interior de los países en acción."López Obrador se encuentra ante una paradoja, es decir, un gobierno de izquierdas o aparentemente de izquierdas que suele maltratar a los migrantes, entonces digamos su respuesta es estructurar su discurso de que lo que hay que hacer es invertir e incluso llevar algunos de los programas sociales que ya tiene en México hacia América Central", dice.Llamado de AMLO a competir con China tal vez llega muy tardeEn contraste, el académico Moritz Alberto Cruz Blanco, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que China sí podría entender como hostilidad económica el llamado de López Obrador a integrar Norteamérica."Lo que a mí me llama la atención es si no es ya demasiado tarde este anuncio porque este avance que destaca el presidente parece irreversible a menos que algo drástico cambie. China se ha apoderado realmente de América Latina o por lo menos de la parte del sur a través de inversiones y hoy es uno de los principales socios comerciales de muchos países sudamericanos, básicamente comprándoles materia prima", subraya.La propuesta del presidente mexicano apunta a que no sólo Norteamérica se integre sino que todo el hemisferio occidental configure un mismo territorio de mercado, recuerda Cruz Blanco."Y ya no sé si eso sea tan fácil de revertir en la actualidad. China sabe sus cartas y sabe que eso no es tan fácil", por lo que podría dejar el propósito de López Obrador como una intención sin amenaza."EEUU sigue siendo una potencia económica"Los acuerdos comerciales, señala el especialista, pasan mucho por la composición geográfica y es más fácil realizar acuerdos comerciales con vecinos, y, en el caso de México, el vecino del norte sigue siendo una potencia económica, "la más grande todavía". Sin embargo, la tendencia parece indicar que el futuro seguirá siendo China, evalúa Cruz Blanco, por lo que quien puede imponer realmente las reglas en el panorama global es la potencia asiática."China va a tener un mercado en toda Asia y demás, finalmente podría ser la bipolaridad China-Estados Unidos, que parece que es la que va a perdurar un buen rato", declara.En cuanto a las políticas estadounidenses de desprecio a los migrantes latinoamericanos, el universitario pide contrastar el fenómeno con lo sucedido en el Reino Unido tras acordar su salida de la Unión Europea, el Brexit, de cara a la petición de López Obrador de abrir el flujo migratorio."Al cerrar la frontera a trabajadores ha tenido un problema serio de mano de obra, yo creo que Estados Unidos, aunque se ha negado a admitirlo, necesita la mano de obra de otros países, obviamente la mano de obra mexicana y la mano de obra centroamericana", señala."Es una economía tan grande que su misma población económicamente activa no le alcanza para tener los empleos que se requieren y necesita de esa mano de obra para poder mantener los niveles de producción y demás", agrega.Presencia china en México"China ha llegado con sus empresas (a México) y es un fuerte importador, de cualquier manera, de México", agregó el académico Moritz Alberto Cruz Blanco, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).No obstante, México no parece buscar un rol de catalizador entre Estados Unidos, Asia y Latinoamérica. En cambio, China ha visto en Sudamérica su mercado más viable y natural, donde ha encontrado la materia prima que necesita para mantener su nivel de exportaciones."México ha estado abierto hacia todos los mercados en una lógica de que los tratados son cosa buena", concluye.

