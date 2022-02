https://mundo.sputniknews.com/20220223/como-puede-afectar-a-espana-la-clausura-del-gasoducto-nord-stream-2-1122126106.html

¿Cómo puede afectar a España la clausura del gasoducto Nord Stream 2?

La decisión del Gobierno alemán de suspender la certificación del gasoducto Nord Stream 2 a raíz del reconocimiento de Rusia a la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk tendrá consecuencias en la economía de Alemania y, por ende, en la del resto de países de la Unión Europea."Todo el mundo sabe lo que implica una situación como la actual; va a haber un incremento del precio del petróleo y del gas", asegura a Sputnik Antonio Turiel, investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (ICM-CSIC) y experto en políticas de hidrocarburos. En su opinión, una nueva espiral de precios "dependerá mucho" de la actitud que adopte la UE y EEUU frente a Rusia en un contexto dominado por las sanciones internacionales y el desarrollo del conflicto en el este de Europa. "Pero la UE lo tiene muy difícil para contestar de manera efectiva a Rusia", advierte.En principio el Gobierno alemán afirma que puede prescindir del suministro gasístico ruso y estudiará la concesión de ayudas para que los consumidores no asuman el incremento de los costes derivados de la actual tensión geopolítica. El caso es que al dispararse los precios de los combustibles, también lo hacen los de la producción industrial. Varios países centroeuropeos se verán afectados por tal contingencia, al tener unos lazos comerciales profundos con Alemania.El impacto para EspañaEl economista Santiago Niño Becerra estima que la no aprobación del Nord Stream 2 implica un doble filo. "Es es más una sanción para Europa, que va a tener que pagar más por un suministro de gas que no es seguro que vaya a mantener, y eso independientemente de que Rusia reduzca o no el flujo de gas", explica a Sputnik.Ese suministro por el que se está pagando un sobreprecio de hasta un 40% respecto al combustible ruso, corresponde al gas natural licuado (GNL) que se transporta en buques metaneros desde el continente americano y el golfo Pérsico. "Está claro que EEUU ha estado boicoteando el Nord Stream 2 desde el principio. Pero con la situación geopolítica actual, Alemania no se podía permitir el lujo de aprobarlo", señala Antonio Turiel, que subraya que todo el mundo "sabe perfectamente" que "no hay ninguna posibilidad" de suplir la capacidad de Rusia para exportar gas a Europa, "que importa de ese país el 45% del gas y un 30% del petróleo que consume".En cualquier caso, las implicaciones para España de la no entrada en funcionamiento del Nord Stream 2 serán "pequeñas", a juicio de Turiel. Niño Becerra recuerda que los suministros de petróleo en España incluyen el crudo ruso, cuyas importaciones crecieron en 2021 un 162% (el 4,6% del total). "Pero el petróleo y su mercado son muy fungibles, siempre tienes la posibilidad de proveerte de otra gente, pero el caso del gas no es así. Su transporte es mucho más difícil y siempre se forman cuellos de botella, por lo que lo más sencillo es su transporte por gasoducto", añade Turiel, que destaca las limitaciones de la UE para regasificar GNL.Es imposible suplir el gas rusoDurante la VI Cumbre de Países Exportadores de Gas celebrada en Doha (Catar) se concluyó que "ningún otro país tiene capacidad para sustituir el suministro de gas ruso a Europa con GNL en caso de una interrupción por un conflicto", en palabras del ministro de Energía catarí, Saad al-Kaabi."Así que Europa no se puede poner muy dura con Rusia porque no tiene quién le suministre, ni siquiera con Catar y EEUU juntos", infiere Turiel, que avisa que el continente europeo tampoco dispone de "suficiente" capacidad de regasificación. "España sí la tiene, por eso los inventarios están tan altos", añade.Según este experto, los volúmenes de exportación de gas de Catar son solo un poco menores que los de Rusia, pero tiene comprometidos contratos de suministro a largo plazo con otros países. "Y EEUU tiene un consumo interno muy elevado, por lo que solo puede exportar cierta cantidad". El resultado es que no pueden suplir a Rusia. "La dependencia energética europea de Rusia es absoluta, enorme", zanja.EEUU, el momentaneo gran beneficiadoTuriel define la situación energética derivada de la actual tensión geopolítica internacional como "bastante compleja" y resalta que parte del volumen de información al respecto puede resultar confusa. "No hay mucho interés en ver las cosas de manera honesta", afirma."Porque no nos engañemos; a EEUU le interesa todo este follón, pues así puede vender su gas más caro. Es así de triste", asevera, lamentando que el sufrimiento de las personas y la posibilidad de una guerra "no entren en la ecuación". Alemania continúa no obstante recibiendo gas por otros gasoductos, "aunque es de esperar que Rusia corte el flujo por los que discurren por Ucrania", aventura.Recordamos que el Nord Stream 2, que comunica directamente la bahía de Narva (en Rusia) con la costa báltica alemana, ha costado unos 9.500 millones de euros y es obra de un consorcio creado por Gazprom con participación de las empresas alemanas Uniper/E.on y Wintershall DEA, la francesa Engie, la austríaca OMV y la anglo-holandesa Shell. Junto con el Nord Stream 1, podría suministrar anualmente unos 110.000 millones de m³ al mercado europeo.

