Londres sanciona a Rusia por su acción en Ucrania

LONDRES (Sputnik) — El Gobierno británico ha enfocado en entidades financieras y oligarcas rusos la primera "descarga" de su reforzado régimen de sanciones... 22.02.2022

El paquete de penalizaciones se activó "inmediatamente", este 22 de febrero, en respuesta a la incursión hasta Ucrania de tropas y material militar ruso, que estaban estacionados y hacían maniobras junto a la frontera en los últimos meses.Soberanía de UcraniaAdemás, el embajador en Londres, Andrey Kelin, fue llamado a consultas a la Cancillería británica en protesta por la "continua vulneración" por parte de la Federación de Rusia de la integridad y soberanía de Ucrania, además del "flagrante menosprecio" de las normas y compromisos internacionales.Mientras, en el Parlamento de Westminster, el primer ministro, Boris Johnson, acusó directamente al presidente ruso, Vladímir Putin, de "violar descaradamente los acuerdos de paz de Minsk" (de 2014 y 2015) al reconocer la independencia de Donetsk y Luhansk, los territorios separatistas de la región del Donbás, en el este de Ucrania.La declaración vino seguida del despliegue de fuerzas armadas rusas por la región, en "funciones de mantenimiento de la paz", según el decreto firmado por Putin el 21 de febrero. Pero, según el mandatario conservador, esta movilización en "territorio soberano de Ucrania representa una renovada invasión país".Guerra injustificadaJohnson expuso, además, que el jefe del Estado ruso está "estableciendo un pretexto" para proceder con "una ofensiva total" sobre la antigua república soviética. Esbozó el "peor escenario" de la estrategia rusa que, según subrayó en su intervención en la Cámara de los Comunes, colocaría a una nación europea de 44 millones de residentes en la diana de una "guerra de agresión total, sin una pizca de justificación".Por lo pronto, el Ejecutivo conservador activó "inmediatamente" el paquete de sanciones contra entidades, individuos y sectores de interés estratégico y económico de Rusia, cuyo marco legal había presentado con carácter provisional en el Parlamento el pasado día 10.Bancos y oligarcasAsí, Johnson identificó cinco instituciones financieras y tres directivos de "alto rango" rusos en una primera ronda de penalizaciones, que se han ejecutado en respuesta al avance de las tropas rusas por el Donbás."Este es el primer tramo, la primera descarga … nos reservamos sanciones adicionales", puntualizó el primer ministro.La orden implica el congelamiento de los activos en Reino Unido de los bancos y compañías financieras sancionados –Banco Rossiya, Grupo IS, Compañía GenBank, Promsvyazbank y Banco Mar Negro de Desarrollo y Reconstrucción– así como los del trío de ejecutivos -Boris Rotenberg, Igor y Gennady Timchenko-. Esto últimos, además, tienen ya vetada la entrada al país.Fútbol internacional de reboteLa Cámara aprobó con casi unanimidad el programa de sanciones. Solo se escucharon intervenciones críticas en demanda, en la mayoría de las instancias, de medidas más duras, más extensas y con mayor urgencia en su ejecución.Johnson evitó aclarar si las próximas rondas de sanciones estarán ligadas a una incursión de Rusia en áreas que no están ahora controladas por separatistas ucranianos. Pero no dejó en duda la onda expansiva del impacto de las sanciones que, según dijo, puede extenderse al deporte.Para ello, describió a Rusia como un país que va a estar "más aislado" y con el "estatuto de paria". "No hay ninguna posibilidad de que torneos de fútbol se celebren en una Rusia que invade países soberanos", desafió. Se refería a la final de la Liga de Campeones, prevista este año en San Petersburgo.

