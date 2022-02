España llora el naufragio del Villa de Pitanxo, la peor tragedia de pesca en 38 años

https://mundo.sputniknews.com/20220217/espana-llora-el-naufragio-del-villa-de-pitanxo-la-peor-tragedia-de-pesca-en-38-anos-1121827371.html

BARCELONA (Sputnik) — España está de duelo por el naufragio del pesquero Villa de Pitanxo en las peligrosas y gélidas aguas de Terranova (Canadá), que dejó... 17.02.2022

Todavía se desconocen las causas del siniestro que afectó al amanecer del 15 de febrero a la embarcación de 50 metros de eslora, con puerto base en la norteña localidad de Marín de la región de Galicia, donde viajaban 24 tripulantes españoles, peruanos y ghaneses.Solo tres fueron hallados con vida, entre ellos el capitán de la embarcación, Juan Padín Costas, y su sobrino, Eduardo Rial Padín, tal como confirmó la hermana del primero en declaraciones a los medios.Las terribles condiciones marítimas, con olas de hasta 1' metros y una visibilidad pésima, dificultaron las tareas de búsqueda que las autoridades de Canadá dieron por terminadas 36 horas después, ya sin esperanzas de localizar al resto.Piden alargar la búsquedaEl fin de la operación de rescate en Terranova fue recibido con disgusto y malestar por los familiares de los desaparecidos y el Gobierno de Galicia, donde se decretaron tres días de luto por el naufragio.El Ministerio de Exteriores expresó su "profunda consternación y condolencias" a los allegados de los marineros españoles, que fueron contactados por el cónsul general de España en Montreal, Luis Calvo.Por teléfono, el cónsul les trasladó la "imposibilidad" de mantener el operativo de rastreo para encontrar a los tripulantes "ante las desfavorables condiciones meteorológicas", según un comunicado de la Cancillería.Estas explicaciones indignaron a las familias afectadas, que reclaman que se reactive el operativo.De Pazo lamentó que los familiares de los marineros desaparecidos supieran del fin de la búsqueda por la prensa y las redes sociales de las autoridades canadienses, y denunció que se sienten "desesperados" por la poca información llegada desde el Gobierno.Un trabajo de alto riesgo"Abandonar una búsqueda siempre es traumático. Nunca es aceptado por las familias porque uno se resiste a aceptar la pérdida" afirma en declaraciones a la Agencia Sputnik Rafael Lobeto Lobo, exdirector general de la Marina Mercante en España (1989-1995) y fundador del servicio de Salvamento Marítimo español.Lobeto Lobo, que estos días presenta su libro "Salvamento marítimo. Mar y vida en España", censuró que las familias se hayan enterado por sus propios medios de la suspensión de la búsqueda: "es inaceptable que el Salvamento español no atienda a estas familias".Este es el naufragio de un pesquero español con más víctimas en casi cuatro décadas, concretamente desde 1984, cuando el sardinero Islamar III se hundió en las costas de Marruecos con 28 tripulantes a bordo, de los que dos fueron rescatados con vida y 22 nunca se encontraronLa gravedad de los accidentes en la pesca es mayor que en el resto de actividades marítimas, según las conclusiones del informe anual de la Comisión Permanente de Accidentes e Incidentes Marítimos.Tres de cada cuatro accidentes en el mar en 2020, en total 205, fueron en el sector de la pesca, donde se lamentó el fallecimiento de once personas en ese añoLobeto Lobo apunta, sin embargo, que actualmente "existen mecanismos tecnológicos" para que "no se pierda nadie en la mar" y considera que las administraciones españolas "deberían impulsar su utilización".La versión de los rescatados será "determinante", según el ministro español de Agricultura y Pesca, para conocer las causas del accidente del Villa de Pitanxo, un buque moderno y con una tripulación experimentada, y así se puedan evitar nuevas tragedias en el mar.

