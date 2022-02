EEUU no cree que Putin haya tomado la decisión final de invadir Ucrania

https://mundo.sputniknews.com/20220214/eeuu-no-cree-que-putin-haya-tomado-la-decision-final-de-invadir-ucrania-1121655886.html

"Todavía no creemos que se haya tomado una decisión final", dijo Kirby en una sesión informativa.Asimismo, el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, viaja este 15 de febrero a Europa para reunirse con sus pares de los países aliados para tratar la presunta acumulación de tropas rusas cerca de Ucrania, anunció Kirby.Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, afirmó que Estados Unidos tomó nota de que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que todavía hay un camino para la diplomacia, pero no ve signos de desescalada en Ucrania.Además, Estados Unidos sigue comprometido en el proceso de desescalada mediante la diplomacia con Rusia, sin embargo intensifica sus esfuerzos para disuadir a Moscú, planteó Price.Agregó que Estados Unidos sigue comprometido en un escenario de desescalada mediante la diplomacia lo máximo que se pueda, aunque aseguró que Rusia también debe mostrar que está dispuesto al diálogo genuino."Hemos tomado nota de sus comentarios", dijo Price en una sesión informativa. "Lo que no hemos tomado nota es ningún indicio de desescalada. No hemos visto ningún signo tangible, real de desescalada".EEUU podría ver signos tangibles de una desescalada en Ucrania si Rusia toma la decisión política de elegir este camino, subrayó Price.La respuesta de MoscúEEUU vio los informes de que Moscú está ultimando su respuesta a las sugerencias de seguridad de la OTAN y Washington y revisará minuciosamente el documento una vez que lo reciba, declaró Price"Hemos visto los comentarios del Kremlin, de Moscú hoy indicando que están finalizando el texto [de su respuesta]", dijo Price una rueda de prensa.El vocero añadió que todavía no han visto la respuesta y aseguró que la revisarán "cuidadosamente" cuando la reciban por escrito.Asimismo, EEUU decidirá sobre cualquier compromiso bilateral adicional con Rusia después de recibir la respuesta de Moscú, declaró Price."Cualquier compromiso bilateral adicional entre EEUU y Rusia, que de nuevo, esperamos que se produzca y tenga lugar en el contexto de una reducción de tensiones, lo seguiríamos coordinando estrechamente con nuestros socios ucranianos, con nuestros aliados europeos también", dijo Price en conferencia de prensa.El vocero añadió que cualquier próximo paso en las relaciones con Rusia se definirá a partir de la respuesta de Moscú a sus propuestas de seguridad.Estados Unidos espera entablar un diálogo de buena fe con Rusia sobre Ucrania, subrayó Price.Las aspiraciones de Ucrania de unirse a la OTANLas aspiraciones de Ucrania de unirse a la alianza de la OTAN no son un tema que decide Estados Unidos ni ningún otro país, enfatizó Price.Más temprano, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski dijo que Kiev aún quiere unirse a la OTAN a pesar de la oposición de países occidentales.Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.

