Lavrov: la respuesta de EEUU sobre las propuestas clave de seguridad de Rusia es negativa

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, calificó de insatisfactoria la respuesta de EEUU a las iniciativas de seguridad rusas. 14.02.2022, Sputnik Mundo

Asimismo, señaló que Moscú insiste en que EEUU tome en consideración las propuestas de seguridad rusas en su conjunto.Lavrov instó a continuar e intensificar las negociaciones con EEUU y la OTAN dedicadas a las garantías de seguridad."Me parece que nuestras capacidades no están agotadas de ningún modo, por supuesto, no deberíamos continuar de manera indefinida, pero en esta etapa propongo que continúen y aumenten", dijo el canciller durante una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin.Lavrov aseguró que ve posible llegar a un acuerdo con Occidente sobre las garantías de seguridad, en caso de que las propuestas de Moscú sean escuchadas.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania.

