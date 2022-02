https://mundo.sputniknews.com/20220214/zelenski-reitera-que-ucrania-desea-entrar-en-la-otan-para-garantizar-su-seguridad-1121633252.html

Zelenski reitera que Ucrania desea entrar en la OTAN para garantizar su seguridad

KIEV (Sputnik) — El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reafirmó que a su país le gustaría convertirse en miembro de la OTAN, porque sería una garantía... 14.02.2022, Sputnik Mundo

Previamente, el embajador ucraniano en el Reino Unido, Vadim Pristaiko, afirmó que Kiev podría abandonar sus aspiraciones a la OTAN para "evitar la guerra". Más tarde la Cancillería de Ucrania aseguró que las palabras del diplomático fueron "sacadas del contexto"."Por el momento no puedo poner todos los puntos sobre las íes, por desgracia. Porque no todo, lamentablemente, depende de Ucrania. Ustedes conocen muy bien los deseos de Ucrania con respecto a la Unión Europea, con respecto al fortalecimiento de sus fronteras, sobre el futuro de la Alianza, sobre nuestras ambiciones. Además, se trata del deseo de nuestro Estado, y pese a que existe una guerra en el este, entendemos que nos gustaría ser miembro de la OTAN, y sí, sería una garantía de nuestra seguridad, nuestra integridad territorial", dijo el mandatario.El líder ucraniano agregó además que la respuesta del Ministerio de Exteriores a las palabras del embajador Pristaiko fue correcta."Resulta extremadamente importante para Ucrania que nuestros socios se mantengan firmes en su enfoque con respecto a la OTAN de una política de puertas abiertas. Contamos con que apoyen la adhesión plena de Ucrania a la UE. Semejante paso sería una señal poderosa de la elección geopolítica del pueblo ucraniano, reconocida por nuestra legislación y por muchos países del mundo", destacó Zelenski en su rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz.Ucrania renunció en 2014 a su estatus de Estado no alineado. En junio de 2016 el país proclamó el ingreso en la OTAN como un objetivo de su política exterior. En 2019 el Parlamento ucraniano aprobó enmiendas constitucionales que consagran el propósito de incorporarse a la Unión Europea y la Alianza Atlántica. En junio de 2020 Ucrania se convirtió en el sexto Estado en poseer el estatus de socio de la OTAN con posibilidades ampliadas.El jefe de la delegación permanente de Ucrania ante la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Yegor Chernev, declaró que Kiev no renunciará a su intención de adherirse a la OTAN, ya que no sólo está consagrado en la Constitución, sino que cuenta con el apoyo de la mayoría de los ucranianos."Ucrania no renunciará a la adhesión a la OTAN no sólo porque está consagrada en nuestra constitución. Lo principal es que la mayoría del pueblo ucraniano está a favor de unirse a la alianza", escribió Chernev en su cuenta de Facebook.Subrayó que "ninguna declaración infundada de diplomáticos individuales cambiará la situación", por lo que el país seguirá cooperando con la OTAN y preparándose para la cumbre de Madrid.Según la encuesta realizada por el servicio social KMIS, la inmensa mayoría (el 67,8%) de los ucranianos apoyará la adhesión de Ucrania a la UE y la OTAN, si se celebrara un referéndum.En febrero de 2019, el Parlamento ucraniano votó por modificar la Constitución y consolidar el curso del país hacia el ingreso en la UE y la OTAN.Más tarde, Ucrania se convirtió en el sexto Estado en recibir el estatus de socio de la Alianza Atlántica con capacidades ampliadas. Sin embargo, la OTAN indicó que Kiev necesitaría cumplir con una serie de criterios de larga duración para incorporarse.Decisión de trasladar embajadas a Ucrania occidentalAdemás, Zelenski calificó de un error la decisión de algunos países de trasladar sus embajadas desde Kiev al oeste de Ucrania.El líder ucraniano enfatizó que si sucede algo, afectará a todo el país y no será posible estar "a cinco o seis horas" de un problema.Al comentar los rumores sobre la salida de sus propios parientes de Ucrania, Zelenski aseguró que su familia siempre está con él y con Ucrania.Últimamente, las autoridades de varios países decidieron retirar a sus misiones diplomáticas de Kiev y trasladarlas a Lvov y recomendaron a sus ciudadanos a abandonar Ucrania por motivos de seguridad.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la OTAN de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.

