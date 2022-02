https://mundo.sputniknews.com/20220211/cientificos-espanoles-dan-con-un-tratamiento-que-hace-posible-la-recuperacion-de-un-ictus-1121525811.html

Científicos españoles dan con un tratamiento que hace posible la recuperación de un ictus

El Hospital Clínic de Barcelona demostró que un cambio en el momento de administrar un fármaco que ya se usa para tratar el ictus isquémico aumenta un 59% las... 11.02.2022, Sputnik Mundo

ciencia

💗 salud

barcelona

ictus

hospital clínico de barcelona

Normalmente, el tratamiento para tratar un ictus isquémico consiste en administrar vía endovenosa un fármaco llamado Alteplasa, que es capaz de destruir los coágulos sanguíneos, y practicar una trombectomía mecánica para extraer el trombo a través de un catéter que se introduce por la arteria.Y aunque en el 85% de los casos se logra retirar el trombo para restablecer la circulación de la sangre en el cerebro, esto no siempre garantiza una total recuperación porque a los tres meses muchos pacientes presentan alguna secuela o algún tipo de discapacidad.Los investigadores del Clínic y del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi y Sunyer (Idibaps) sospechaban que este problema se daba porque podría haber trombos en los vasos capilares, que son las vías periféricas de la red de vías sanguíneas y que pueden llegar a ser tan finas como un pelo y de las que no es posible tener imágenes.A través del proyecto CHOICE, financiado por fondos de la Marató de TV3, los investigadores indagaron si la administración del Alteplasa después de practicar la trombectomía para retirar el trombo podría ayudar a reducir los eventuales daños en los capilares.El estudio contó con la participación de 121 personas que fueron distribuidas en dos grupos. A uno se le administró el fármaco después de eliminar el trombo y al segundo le administraron placebo.Los resultados demostraron que en el grupo al que se le administró placebo, un 40% quedó sin secuelas y con vida independiente, sin discapacidad. Al grupo que se le administró el fármaco, el porcentaje de pacientes recuperados subió al 59%, una diferencia de 19% entre los dos grupos."Esto marca un antes y un después del tratamiento del ictus", destacó el jefe de la Unidad de Patología Vascular Cerebral del Hospital Clínic, Ángel Chamorro, quien también es el coordinador del estudio CHOICE. El estudio se presentó en la Conferencia Internacional de Ictus en Nueva Orleans (Estados Unidos) y se publicó en la revista Jama.A su vez, el doctor Chamorro resaltó que la ventaja de este estudio es que el medicamento ya está disponible en los hospitales y a partir de ahora muchos profesionales del mundo podrán empezar a hacer este procedimiento.Por su parte, Arturo Renú, neurólogo del Clínic-Idibaps y coordinador del ensayo clínico, precisó que si bien se ha demostrado una "mejor eficacia" del fármaco "una vez se abre la arteria", esto no significa que se tenga que dejar de administrar antes de la trombectomía, como se realiza actualmente el procedimiento.Los investigadores también han apuntado que será necesario un segundo estudio con una muestra más robusta de pacientes para que quede validado el nuevo procedimiento y pueda incluirse en las guías clínicas. Estiman que el proceso podría completarse entre lo que resta del año 2022 y 2023.El ictus isquémico representa el 85% de todas las embolias que se producen y provoca 6 millones de muertes cada año en el mundo, posicionándose como la segunda causa de fallecimiento.

barcelona

2022

Noticias

💗 salud, barcelona, ictus, hospital clínico de barcelona