Cuatro alimentos que ayudan a prevenir trombosis

Una vida sedentaria y hasta ciertos fármacos puede provocar la aparición de trombosis, nombre que recibe la obstrucción de una vena profunda consecuencia de un... 26.10.2021, Sputnik Mundo

La trombosis venosa profunda generalmente ocurre en las piernas, pero puede derivar en una embolia pulmonar si el coágulo viaja por el torrente sanguíneo hasta el pulmón, recoge la página de la Clínica de Mayo,Algunas de las causas que provocan la aparición de coágulos son: poco movimiento en las piernas, ya sea por hábito o por la recuperación de alguna cirugía; caminar largas distancias y algunos fármacos como el uso de pastillas anticonceptivas.Los síntomas de la trombosis se manifiestan de diferentes formas, pero generalmente se le asocia a una sensación de hinchazón o dolor en las piernas (principalmente en las pantorrillas), enrojecimiento o sensación de calor.Por ello, Sputnik recopila las recomendaciones alimenticias que puedes seguir para evitar la aparición de trombosis:Aceite de olivaEl consumo de aceite de oliva extra virgen ayuda a disminuir hasta en un 40% la aparición del factor VII de coagulación, el cual favorece la aparición de trombosis, según un artículo del American Journal of Clinical Nutrition.Asimismo, este aceite es rico en ácidos grasos omega 3, los cuales son conocidos por sus propiedades antitrombóticas.CebollaLa cebolla ayuda a mantener controlados los niveles de colesterol en la sangre. Además, se trata de una verdura con alto contenido de vitamina A y C, y de flavonoides como la quercetina, la cual la vuelve un alimento con propiedades antioxidantes, asegura un estudio de la Universidad Complutense.ZanahoriasLas zanahorias son una fuente adecuada de beta-carotenos, con lo cual se reduce el riesgo de padecer ataques cardíacos o problemas por niveles altos de colesterol, resalta un estudio de la Universidad Federal de Río de Janeiro.AjoAunque no muchos disfrutan de su sabor, el ajo también es un aliado contra las trombosis por su rico contenido en vitamina B, la cual ayuda al buen funcionamiento de los vasos sanguíneos y arterias coronarias.La Universidad de Hong Kong realizó un estudio en el que demostró que la ingesta cotidiana de ajo ayuda a evitar eventos arteriosclerosis, es decir, inflamaciones crónicas en las paredes de las arterias.

