La verdura que reduce el azúcar en la sangre en casi un 20% minutos después de la ingesta

La verdura que reduce el azúcar en la sangre en casi un 20% minutos después de la ingesta

Los niveles altos de azúcar en la sangre pueden causar estragos en el cuerpo, pero cambiar su dieta puede ser un golpe decisivo. Según la investigación, una... 09.02.2022, Sputnik Mundo

La diabetes tipo 2 apenas se registrará si toma medidas para minimizar su impacto. La clave está en estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, que aumentan a niveles peligrosos si no se controlan.Según un estudio publicado en la revista Saudi Medical Journal, consumir apio puede tener un marcado impacto en los niveles de azúcar en la sangre.Los investigadores analizaron el efecto del extracto de hoja de apio en los niveles de glucosa en sangre en prediabéticos de edad avanzada. El estudio se realizó entre marzo y noviembre de 2014 en la Facultad de Medicina de la Universidad Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia.En estudios experimentales con un grupo control, incluyeron a 16 ancianos prediabéticos mayores de 60 años (seis hombres y 10 mujeres).eron aleatoriamente en dos grupos: un grupo de control (tratados con placebo) y un grupo de tratamiento (tratados con apio). El tratamiento consistió en cápsulas de extracto de hoja de apio a la dosis de 250 mg, tres veces al día (mañana, tarde y noche), 30 minutos antes de las comidas, durante 12 días.Hubo una "disminución significativa" en los niveles de glucosa en plasma posprandiales, observaron los investigadores, se redujeron en un 19,5 por ciento después del tratamiento en el grupo de apio.Una prueba de glucosa en plasma posprandial es un análisis de sangre que mide los niveles de glucosa (azúcar) en la sangre después de una comida que contiene una cantidad determinada de carbohidratos. Se toma un análisis de sangre dos horas después de ingerir la glucosa.El apio resultó "eficaz" para reducir los niveles de glucosa en la sangre, concluyeron los investigadores.Para mantener bajo control los niveles de azúcar en la sangre, debe consultar el índice glucémico (IG), sistema de clasificación de alimentos que contienen carbohidratos. Muestra qué tan rápido cada alimento afecta su nivel de azúcar en la sangre (glucosa) cuando ese alimento se come solo.Los alimentos con carbohidratos que el cuerpo descompone rápidamente y provocan un rápido aumento de la glucosa en la sangre tienen un IG alto.Los alimentos con un IG alto incluyen:Los alimentos con IG bajo o medio se descomponen más lentamente y provocan un aumento gradual de los niveles de azúcar en la sangre con el tiempo. Incluyen algunas frutas y verduras, legumbres y alimentos integrales, como las gachas de avena.Muchas personas tienen diabetes tipo 2 sin darse cuenta. Esto se debe a que los síntomas no necesariamente te hacen sentir mal.Los síntomas de la diabetes tipo 2 incluyen:Según el NHS, debe consultar a un médico de cabecera si tiene alguno de los síntomas de la diabetes tipo 2 o si le preocupa que pueda tener un mayor riesgo de contraer diabetes tipo 2.

