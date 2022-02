https://mundo.sputniknews.com/20220210/todo-nace-con-un-sueno-y-con-metas-el-papa-de-donovan-carrillo-revela-su-camino-hacia-pekin-2022-1121501520.html

"Todo nace con un sueño y con metas": el papá de Donovan Carrillo revela su camino hacia Pekín 2022

Con un atuendo que recuerda al Juan Gabriel que se presentó en el Palacio de Bellas Artes y también al estilo del mariachi, el patinador mexicano Donovan... 10.02.2022, Sputnik Mundo

El joven de 22 años es el primer patinador artístico mexicano en participar en una gesta olímpica en los últimos 30 años, además de que con sus rutinas logró competir en la final de la categoría masculina individual en la capital de China.Aunque quedó en el lugar 22 y no logró ascender al medallero, y a pesar de que sufrió algunas caídas y dificultades durante su rutina culminante del 9 de febrero de 2022, el muchacho nunca perdió la sonrisa ni el buen ánimo.En conversación con Sputnik, el padre del atleta, Adolfo Carrillo, aseveró que el joven empezó a entrenarse desde los 13 años a pesar de las dificultades técnicas para desenvolverse en su disciplina, luego de un proceso en el que tuvo el acompañamiento de su familia para elegir dónde desarrollar su talento.Originario de Jalisco, el joven vive desde hace años en León, Guanajuato, a donde se trasladó para poder entrenar de manera más constante, explica Adolfo Carrillo.Acerca del que es ya un triunfo profesional del Donovan, el padre estima que todo nació con la búsqueda de metas y el trabajo duro."Dijo: ‘Mi sueño es estar en unos Juegos Olímpicos’, cuando estábamos viendo las Olimpiadas de Vancouver (en 2010), él lo dijo aquí, estábamos sentados en la sala", recuerda Adolfo."Los jóvenes en México deben de aprender nuevamente a soñar, tener metas en la vida para ser mejores personas, pero este es un trabajo que involucra, claro que sí, a los padres de familia y que se comprometan con sus hijos", apunta.Luchar desde la adolescencia"Cuando él entrenaba aquí en Guadalajara pues bien a todo dar, pero cuando cierran la pista tiene que migrar a la ciudad de León, Guanajuato, y buscar espacios, el patinaje no es un deporte barato en México, buscar espacios fue muy complicado, se tuvo que ir a los 13 años de la casa para irse a radicar a León para poder entrenar en la pista", relata el padre.La participación de Donovan en Pekín, considera el progenitor, demuestra que los sueños se hacen realidad cuando se trabaja duro para cumplirlos, además de reconocer que el evento los llenó de felicidad y orgullo.Aunque las redes sociales enloquecieron con mensajes de apoyo, de cariño e incluso chistes y memes en torno al desempeño de Donovan en el certamen deportivo, el padre reconoció que pusieron atención a la participación olímpica principalmente."Fue un boom mediático que nadie nos escapamos de verlo pero nos concentramos más bien en la competencia de Donovan, apenas nos estamos cuenta de la magnitud de lo que se logró", agregó.Obstáculos y la mirada en Turín 2026Luego de que regrese de la final en Pekín 2022, Donovan se preparará para la próxima gesta de los Juegos Olímpicos de invierno, a celebrarse en Turín, Italia, en 2026, comparte su padre."Y ahora sí esperemos que lleguen recursos y patrocinadores para que esto sea más ligero", destaca y señala como un problema del deporte mexicano la falta de seguimiento a atletas en nivel competitivo."Después de la Olimpiada nacional no hay continuidad con los atletas, y no nada más en patinaje, en todos los deportes; aquí la piedra fundamental del deporte es el futbol, en México, pero yo pienso que hay deportes que pueden darnos más", dice."Se va a preparar, me imagino, con más ganas", apunta.Adolfo Carrillo expresa que parte del éxito de su hijo Donovan tiene que ver con que desde casa se le permitió elegir libremente la disciplina que quería desarrollar.Tanto el padre como la madre, comparte, son licenciados en educación física, además de que buscaron fomentar la disciplina atlética con el cultivo de las artes y la formación escolar.Antes de elegir el patinaje, Donovan intentó los clavados, el ballet o la gimnasia, todos deportes poco comunes en México, sin embargo, su padre subrayó la importancia de apoyar a los hijos en sus expectativas.Saludo presidencialAcerca del mensaje de felicitación que, desde la conferencia matutina, envió a Donovan el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Carrillo explicó que le hizo llegar el apoyo vía WhatsApp a su hijo, concentrado en China."Estamos de acuerdo con el apoyo que ahorita está esperándose a dar y ojalá que de verdad se cumpla, no solamente de nivel nacional, sino también en los estados, que le llegue a más deportistas", dice."Sí esperamos que haya más participación entre la iniciativa privada y el gobierno porque sabemos que las pistas de hielo no son gratis y tienen un alto costo de mantenimiento, pero sí sería una buena estrategia" esta respuesta coordinada, evalúa.Tras el ingreso temprano de Donovan a la historia del deporte mexicano, su padre agradeció las muestras de apoyo del país, volcadas en los medios de comunicación, las redes sociales y la conversación pública."Gracias por todo el apoyo que se ha dado a mi hijo y México, creo que no te defraudamos", declara.

