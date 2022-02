https://mundo.sputniknews.com/20220210/eres-un-orgullo-mexicanos-inundan-las-redes-con-mensajes-de-apoyo-a-donovan-carrillo-1121455349.html

"Eres un orgullo": mexicanos inundan las redes con mensajes de apoyo para Donovan Carrillo

Tras la rutina que presentó Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, los compatriotas del deportista mexicano no escatimaron en mandar su apoyo y felicitaciones al joven. A sus 22 años, Donovan se convirtió en el primer patinador mexicano en colarse a la final en dicha categoría en las últimas tres décadas, además de que es el único latinoamericano compitiendo en dicha justa. Durante la rutina del jalisciense sonaron las canciones Perhaps, perhaps, perhaps, Sway y María. Al finalizar su participación, Carillo mandó "besos a México" y platicó unos minutos con su mamá. Además, agradeció el apoyo por parte de sus compatriotas quienes desde el inicio de los Juegos Olímpicos no dejaron de alentarlo.

