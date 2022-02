https://mundo.sputniknews.com/20220210/esta-fue-la-rutina-de-donovan-carrillo-en-la-final-de-patinaje-en-los-jjoo-de-pekin--video-1121454030.html

Esta fue la rutina de Donovan Carrillo en la final de patinaje en los JJOO de Pekín | Video

Esta fue la rutina de Donovan Carrillo en la final de patinaje en los JJOO de Pekín | Video

El mexicano Donovan Carrillo se robó el corazón de sus compatriotas al ser el primer patinador en calificar a la final de patinaje artístico sobre hielo en los... 10.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-10T02:43+0000

2022-02-10T02:43+0000

2022-02-10T02:49+0000

los juegos olímpicos de invierno 2022

méxico

donovan carrillo

⚽ deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1121454502_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3735156c70dab89636d7d0405bb2b203.jpg

Al ritmo de Perhaps, perhaps, perhaps, Sway y María Donovan brilló en la pista. Tuvieron que pasar 30 años para que un mexicano patinara en una final de dicha categoría. Carrillo fue sexto patinador en presentar su rutina de un total de 24 competidores que pasaron a la segunda etapa de la justa olímpica. El joven de 22 años se dijo satisfecho con su participación, aunque admitió que se encontraba nervioso. "Besos a México", dijo el competidor al finalizar su participación y mientras esperaba su calificación sacó un bandera tricolor. Donovan Carrillo no solo fue el único mexicano en llegar a la final, también es el único latinoamericano que compitió en patinaje artístico. Tras la competencia, el deportista mexicano recibió la llamada de su mamá, Diana Suazo, quien lo felicitó por su participación.

https://mundo.sputniknews.com/20220208/la-bella-rutina-con-la-que-el-mexicano-donovan-carrillo-hizo-historia-en-los-jjoo-de-pekin--video-1121345318.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, donovan carrillo, ⚽ deportes