https://mundo.sputniknews.com/20220210/rusia-desestima-el-impacto-de-las-amenazas-de-eeuu-a-la-india-por-adquirir-los-s-400-1121457873.html

Rusia desestima el impacto de las amenazas de EEUU a la India por adquirir los S-400

Rusia desestima el impacto de las amenazas de EEUU a la India por adquirir los S-400

MOSCÚ (Sputnik) — El nuevo embajador de Rusia en la India, Denís Alípov, descartó que las amenazas estadounidenses a la India por la adquisición de los... 10.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-10T07:03+0000

2022-02-10T07:03+0000

2022-02-10T09:42+0000

internacional

rusia

la india

asia

eeuu

s-400 triumf

🛡️ industria militar

📈 mercados y finanzas

comercio

sanciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106123/02/1061230297_0:378:4467:2891_1920x0_80_0_0_35bc7177096f0da5bb70c66a554aae33.jpg

Antes, el Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden afirmó que se encontraba en contacto con las autoridades indias sobre las posibles sanciones por comprar los S-400. La reacción de la India fue inmediata y el Ministerio de Exteriores de ese país recalcó que rechaza cualquier injerencia en su política exterior, en particular en materia de defensa.Alípov, designado al cargo el pasado 12 de enero, subrayó que la India había declarado en reiteradas ocasiones que la adquisición de los S-400 correspondía a sus intereses de seguridad y que consideraba inapropiados los intentos de presionarla.La India firmó en octubre de 2018 un contrato con Rusia por más de 5.400 millones de dólares para la compra de varias baterías antiaéreas S-400 para blindar su espacio aéreo, pese a la oposición de Estados Unidos.El embajador ruso señaló que el acuerdo sobre los S-400 es un asunto que incumbe solo a los dos países.El S-400 (SA-21 Growler en la clasificación de la OTAN) es capaz de abatir aparatos aéreos de tecnología furtiva, misiles de crucero, misiles balísticos tácticos y táctico-operativos.Con un alcance de hasta 400 kilómetros, la batería puede derribar blancos a alturas de hasta 30 kilómetros. "Una historia de una amistad fuerte y robusta"Alípov sostuvo que su prioridad es fortalecer los lazos entre las dos naciones marcados por la confianza y el respeto recíproco.Alípov destacó que los contactos entre los dos países no se interrumpieron durante la pandemia de coronavirus, al revés, se expandieron.Las relaciones bilaterales, indicó el embajador, avanzan en bienestar de los dos pueblos, contribuyen a los objetivos de la seguridad y la estabilidad internacional, al establecimiento de un mundo multipolar, el progreso social y el desarrollo sostenible.El embajador subrayó que la agenda política entre Moscú y Nueva Delhi busca la unidad y constituye un importante factor estabilizador en el quehacer mundial."El significado de las relaciones ruso-indias para el mundo entero crecerá", apostilló.El comercio bate un récord El comercio entre Rusia y la India batió un récord en el 2021 pese a las dificultades causadas por la pandemia, declaró Alípov.El diplomático señaló que además de la pandemia, el comercio bilateral se ve obstaculizado por las sanciones occidentales contra Rusia, que la India no reconoce, pero que se ve obligada a tener en cuenta.El embajador añadió que las exportaciones rusas de petróleo crudo y productos derivados a la India se triplicaron; de destilados, se cuadruplicaron; de diamantes, se multiplicaron por 1,5; y de oro, por 3,3 veces. Las exportaciones de equipos de radar, agregó, se multiplicaron por 65 y las de vacunas, por 911.Según el diplomático, el mayor potencial en el comercio con la India radica en "la promoción de las exportaciones de productos de alto valor agregado, productos elaborados y de alta tecnología".Alípov añadió que Rusia importa de la India productos farmacéuticos, componentes de maquinaria y equipo, textiles y sus productos, así como productos alimenticios.El embajador señaló que los dos países continúan las consultas para firmar un acuerdo intergubernamental actualizado sobre la protección mutua de las inversiones, así como siguen trabajando para eliminar las restricciones y obstáculos en el comercio.

https://mundo.sputniknews.com/20211214/tendencias-y-prospectivas-belicas-para-el-2022-1119320456.html

https://mundo.sputniknews.com/20220114/rusia-tiene-la-oportunidad-historica-para-mediar-entre-china-y-la-india-1120311138.html

https://mundo.sputniknews.com/20220206/la-india-aprueba-la-vacuna-rusa-monodosis-sputnik-light-1121251310.html

la india

asia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, la india, asia, eeuu, s-400 triumf, 🛡️ industria militar, 📈 mercados y finanzas, comercio, sanciones, relaciones diplomáticas