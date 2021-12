https://mundo.sputniknews.com/20211214/tendencias-y-prospectivas-belicas-para-el-2022-1119320456.html

Tendencias y prospectivas bélicas para el 2022

Tendencias y prospectivas bélicas para el 2022

La escalada de tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania hace presagiar que Estados Unidos y sus socios de la OTAN no están dispuestos a ceder más terreno a...

Con la noticia de que China se ha convertido en este 2021 en el principal socio comercial de la Unión Europea, una desgastada Casa Blanca reflexiona sobre sus opciones para contener la acentuada debacle de lo que otrora fue la superpotencia global. El especialista en geopolítica internacional Oswaldo Espinoza le concede una entrevista a Sputnik para analizar lo que serán las tendencias más importantes en el plano militar para el año que se avecina y el empuje que dará el Pentágono a las fricciones militares para no perder relevancia en el tablero mundial.Lugares de tensiónEspinoza considera que, en el mar Negro, especialmente alrededor de Crimea y la región de Donbás, las tensiones serán cada vez más altas. A su juicio, la OTAN suministra armamento a Ucrania, al tiempo que la mantiene ilusionada con su apoyo automático en caso de la supuesta agresión rusa."Estados Unidos y sus aliados europeos se acercan peligrosamente a las costas de Crimea en abierto desafío a la soberanía rusa sobre la península, en tierra la presencia de equipo y personal (asesores e instructores) de la alianza atlántica aumenta en la zona de contacto con Donbás, poniendo en riesgo no solo a la población mayoritariamente rusa de la zona, sino que compromete la seguridad vital de la Federación Rusa, por lo que los rusos acumulan fuerzas en su propio territorio para encarar una defensa ante una posible ofensiva occidental", considera el experto. Otras áreas de posibles conflictos en el espacio postsoviético siguen siendo la frontera entre Bielorrusia y Polonia y la zona del Cáucaso, sumando a ellas la tensión permanente entre Armenia y Azerbaiyán, sin olvidar el centro de Asia y las exrrepúblicas soviéticas vecinas de un Afganistán, ahora de nuevo bajo control Talibán. El Asia Pacífico por sí sola contiene tres, e incluso 4 zonas candentes, opina Espinoza, “la más importante es el mar de China, el muy disputado cuerpo de agua en el que seguramente se está jugando el futuro del nuevo orden mundial”.Dentro del cuadro que plantea Espinoza, otros frentes de conflictos potenciales se ubican en el norte de la India, tanto en la línea de control real con China en Ladakh, donde ya ha habido enfrentamientos y víctimas mortales en escaramuzas entre el personal militar de ambos países, como en la región de Cachemira con Pakistán.De la misma forma en las propias islas Kuriles, donde el abandono de Japón de su doctrina “constitucional estrictamente defensiva” ha servido para incrementar su gasto militar, “puede llevar a una confrontación con la Federación de Rusia”, destaca.Guerras para el reacomodo geopolíticoPara Espinoza, desde que se instalara la doctrina Rumsfeld-Cebrowski, como un enfoque del Pentágono para rediseñar los territorios a nivel mundial, Asia occidental y el norte de África han sido los lugares de experimentación por antonomasia.Tal como ocurrió con Libia, dicho enfoque busca dejar a las naciones sumergidas en guerras intestinas y en desestabilización permanente, absolutamente “vulnerables y sin la capacidad de asumir el control de sus recursos ni la defensa de su soberanía e integridad territorial”.A lo largo de la década pasada, esta región ha dejado conflictos que no han concluido. Ya sea Siria o Yemen, la ocupación ilegal de territorio por parte de Estados Unidos y sus aliados regionales, solo pudo ser contenida por la acción de Rusia e Irán.En el recorrido planteado por el analista, hay que prestar atención a la fricción histórica en el norte de África entre Marruecos, aliado del occidente colectivo y Argelia, socio histórico de defensa de Rusia.En este caso, ambas naciones se encuentran enfrentadas por la situación del Sáhara Occidental, con Argelia apoyando la justa causa del pueblo saharaui y Marruecos ejerciendo como potencia neocolonial y desconociendo el derecho soberano de autodeterminación de la nación saharaui. Sin embargo, no son las únicas problemáticas de dicha región, pues hay que sumarles la disputa “entre Egipto y Turquía por los recursos del Mediterráneo oriental, o de la nación de los faraones con sus vecinos del Sur del Nilo por el proyecto de la Represa del renacimiento de Etiopía”, puntualiza Espinoza.El contexto armamentístico: ¿para qué deberíamos estar preparados en este 2022?El experto en geopolítica considera que en la actualidad las armas hipersónicas, la inteligencia artificial, la tecnología espacial con aplicaciones militares y el armamento basado en nuevos principios físicos como los láseres de alta potencia y los cañones de rieles electromagnéticos, vienen a calificarse como "cambiadores de juego".Para Espinoza, la preocupación principal de Estados Unidos es que por primera vez desde el final de la II guerra, "ha perdido el liderazgo tecnológico, la iniciativa está ahora en manos de sus rivales estratégicos que lo han adelantado en todos estos terrenos".Desde los adelantos rusos con el desarrollo de misiles balísticos y de crucero que van de Mach 9 a Mach 20, hasta la puesta en marcha del Laser Perevest que "transforman diferentes formas de energía en un haz de radiación polarizada" con el fin de proteger los sistemas antimisiles de drones mientras se desplazan, es inevitable que quede claro quién está perdiendo la carrera por la innovación."Cuando Putin presentó en 2018 los diseños de las armas hipersónicas, en Occidente se le acusó de farolero, de mostrar dibujos animados sobre desarrollos que la 'atrasada' Rusia no podía de ninguna manera conseguir. Hoy en día ya el misil balístico hipersónico Kinzhal está en servicio limitado con aviones Mig 31K y en 2022 deberían aumentar el número de escuadrones en servicio, el hipersónico antibuque Zirkon entrará en servicio con la flota de superficie, y en los próximos años con los submarinos, con el misil estratégico con deslizador hipersónico Avangard se equiparan nuevas divisiones a partir de 2022, y el torpedo nuclear Poseidón ya está en el agua a bordo del submarino Belgorod, en espera de nuevos portadores; por su parte el escudo antimisiles y antiaéreo ruso, que ya constituye la zona de negación de acceso de área más formidable del mundo comienza a recibir el S-500 en unidades de prueba alrededor de Moscú, y los sistemas de medio alcance S-350 y Buk M3 en mayores cantidades para sustituir los sistemas más antiguos superando por mucho las capacidades instaladas", destaca Espinoza.Las previsiones del analista para este 2022, es que simplemente debemos prepararnos no solo para que las tendencias se vayan cumpliendo en cuanto al declive del imperio militar estadounidense, sino para que sus rivales geopolíticos terminen de consolidar un poderío que ya es inocultable.Desde el J-16D, el poderoso avión antirradar chino, hasta la puesta en funcionamiento de buques 072 III con el esperado prototipo del cañón de riel electromagnético, el futuro apunta a que será China quien marcará la agenda."China se ha adelantado en el 5G y avanzan rápidamente al 6G, están dominado las aplicaciones de la inteligencia artificial y su meteórico ascenso espacial plantea una nueva carrera en el espacio exterior, hacia las estaciones orbitales en la Luna y Marte. La continuidad en el crecimiento de la flota china es innegable. El tercer UDC portahelicópteros tipo 075 fue lanzado para pruebas en el mar, los otros dos ya fueron puestos en servicio, el tercer portaviones de China, el tipo 003 está en las etapas finales de construcción. Dos nuevas variantes de aviones de quinta generación ya fueron vistas este año, el primer ejemplar de su generación con doble cabina, el J-20, y una versión del avión J-31 para despliegue desde portaaviones. La combinación de todo convertirá a China en la segunda potencia de portaviones del mundo y la capacidad de proyectar poder más allá de la primera cadena de islas", finaliza el experto.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

